Australian Open: Alex de Minaur lässt Alexander Bublik im Achtelfinale keine Chance

Alex de Minaur hat bei den Australian Open dank einer bärenstarken Leistung gegen Alexander Bublik das Viertelfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2026, 10:53 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur schlug Alexander Bublik klar

Für Alex de Minaur läuft es bei den Australian Open weiterhin hervorragend. Der Australier erreichte am Sonntag durch einen überraschend klaren 6:4, 6:1 und 6:1-Erfolg über den Kasachen Alexander Bublik das Viertelfinale in Melbourne. “Ich war heute hochfokussiert”, freute sich der Weltranglistensechste über seine starke Leistung.

Zunächst bekamen die Zuschauer in der Rod Laver Arena noch ein ausgeglichenes Match zu sehen, mit dem entscheidenden Break zum 6:4 im ersten Satz wusste de Minaur den Widerstand von Bublik aber bereits zu brechen. Der Kasache versuchte sich danach in altbekannter Showman-Manier, konnte den grundsoliden Lokalmatador damit aber nicht gefährden.

Nach nur 92 Minuten Spielzeit durfte de Minaur über den äußerst souveränen Sieg jubeln. Im Viertelfinale bekommt es der Australier mit Carlos Alcaraz zu tun. Der Weltranglistenerste hatte sich in der Day Session gegen Tommy Paul in drei Sätzen behauptet.

