Australian Open dürfen mit 30.000 Zuschauern pro Tag planen

Bei den Australian Open 2021 dürfen rund die Hälfte der üblichen Zuschauerzahlen auf die Anlage in Melbourne kommen. Bis zu 30.000 Fans sind pro Tag beim ersten Grand Slam des Jahres erlaubt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2021, 07:55 Uhr

Das Limit wird in den letzten fünf Tagen des Turniers auf 25.000 Zuschauer reduziert, weil sich die Personen auf der Anlage auf immer weniger Plätze verteilen.

"Das bedeutet, dass wir über die gesamten 14 Tage bis zu 390.000 Leute im Melbourne Park besuchen werden", sagte Martin Pakula, Sportminister des Bundesstaats Victoria. "Das entspricht etwa 50 Prozent des Durchschnitts der vergangenen drei Jahre. Es wird nicht so sein wie in den Vorjahren, aber es wird das signifikanteste internationale Turnier mit Zuschauern, das die Welt in vielen, vielen Monaten gesehen hat."

Pakula strich hervor, dass die Zulassung der Kapazitäten nur aufgrund des Aufwands aller Menschen in Victoria möglich gemacht wurde. Seit 24 Tagen wurde im Bundesstaat keine Neuinfektion mit dem Coronavirus durch eine lokale Ansteckung festgestellt.

Australian Open: "Spieler schätzen den Aufwand"

Mehr als 1.000 Spieler mit deren Betreuern mussten freilich eine 14-tägige Quarantäne auf sich nehmen, nachdem sie nach Australien eingereist waren. 72 Leute durften ihre Hotelzimmer nicht verlassen, weil es auf ihren Flügen nach down under positive Fälle gab. Diese Quarantäne-Zeit ist nun allmählich abgelaufen, die Spielerinnen und Spieler können sich in Australien nun frei bewegen.

Craig Tiley, der Turnierdirektor der Australian Open, zeigte sich "außerordentlich stolz" über die Entourage, die nun in Melbourne Spitzentennis zeigen soll. "Wir haben die besten Spieler der Welt hier", sagte er, "und anders als das, was die meisten noch vor zehn Tagen sagten, sind 99,9 Prozent von ihnen überglücklich und schätzen es, welchen Aufwand wir für ihren Schutz betrieben haben."

Melbourne wird schon kommende Woche zum Epizentrum des Tennissports: Gleich sechs Veranstaltungen werden in der Metropole ausgetragen, drei für die Männer und drei für die Frauen. Insgesamt werden zehn Millionen Australische Dollar an Preisgeld ausgeschüttet.