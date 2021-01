Premiere im Tenniszirkus: Sechs Events mit zehn Millionen Preisgeld in einer Stadt

Melbourne ist kommende Woche das Epizentrum des Tennissports: Gleich sechs Veranstaltungen werden dort ausgetragen, drei für die Männer, drei für die Frauen. Mit einer Gesamtbörse von zehn Millionen Australische Dollar als Preisgeld.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.01.2021, 09:41 Uhr

© Getty Images Craig Tiley hat für die Tennisstars einiges auf die Beine gestellt

Craig Tiley wirkte einigermaßen erleichtert, als er am Samstag in Melbourne vor die Presse trat. Er hätte mit einigen SpielerInnen gesprochen, die die Quarantäne gerade beendet hätten, so der Chef von Tennis Australia, und 99,9 Prozent der AthletInnen hätten ihm versichert, dass sie glücklich seien, die Reise nach Melbourne angetreten zu haben. Nun wären bis zum Start der Australian Open neun Tage lang Zeit, um sich für das erste Major des Jahres doch noch in Schwung zu bringen.

Nicht ganz ideal, wie Tiley meinte, aber unter den gegebenen Umständen dennoch ein guter Ausblick. Das Experiment des Schaukampfes in Adelaide mit einer Zuschauerkapazität von 75 Prozent wertete Tiley als Erfolg, in der kommenden Woche steht Historisches an: „Es wird das erste Mal sein, dass in einer Stadt sechs Profi-Turniere stattfinden.“ Die Männer bestreiten neben dem ATP-Cup auch zwei 250er-Events: die Murray River Open und die Great Ocean Road Open.

Für die Frauen hat Tennis Australia neben dem Yarra Valley Classis und der Gippsland Trophy kurzfristig auch noch ein WTA-Tour-500-Turnier ins Programm genommen, um vor allem jenen Spielerinnen zu helfen, die in die harte Quarantäne mussten. Es ist also angerichtet. Und die TennisspielerInnen können sich fasst wie bei einem All-You-Can-Eat-Buffet bedienen: insgesamt sind zehn Millionen Australische Dollar an Preisgeld ausgelobt.