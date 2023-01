Auf dem Weg in die Runde der besten Vier machte Elena Rybakina kräftig auf sich aufmerksam und schlug gleich drei Spielerinnen, die höher gesetzt waren als sie. Vor allem der deutliche Zwei-Satz-Erfolg gegen die Nummer Eins der Welt, Iga Swiatek, sorgte für Schlagzeilen. Für die Kasachin ist es erst ihr zweites Grand-Slam-Halbfinale. Bei ihrem ersten Auftritt in der Vorschlussrunde konnte sie im letzten Jahr in Wimbledon später den Titel gewinnen. Ein gutes Omen also für die 23-Jährige.