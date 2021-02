Australian Open - Finale: Novak Djokovic vs Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic spielt im Finale der Australian Open gegen Daniil Medvedev - ab 9.30 Uhr live im TV auf Eurosport, via Livestream im Eurosport Player und auf Joyn+ sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.02.2021, 17:33 Uhr

Novak Djokovic, Daniil Medvedev

Das Traumfinale in Melbourne steht: Novak Djokovic, Weltranglisten-Erster und achtfacher Champion "down under" gegen den Mann der Stunde, Daniil Medvedev!

4:3 steht's im direkten Vergleich der beiden für Djokovic, drei der letzten vier Begegnungen jedoch gewann der Mann aus Russland: 2019 in Monte Carlo (6:3, 4:6, 6:2) und Cincinnati (3:6, 6:3, 6:3) sowie bei den ATP Finals 2020 (6:3, 6:3); Djokovics letzter Sieg stammt vom ATP Cup in 2020 (6:1, 5:7, 6:4).

Bei einem Majorturnier waren beide nur einmal Gegner: 2019 ebenfalls in Melbourne, hier gewann der Djoker nach hartem Kampf mit 6:4, 6:7 (5), 6:2, 6:3.

Wann kommt Djokovic gegen Medvedev?

Das Finale zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev ist für 9.30 Uhr angesetzt. Eurosport überträgt im TV und via Eurosport Player und Joyn+ im Livestream - im Liveticker seid ihr bei uns dabei!

