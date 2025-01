Australian Open: Gauff zieht mit Vorfreude ins Viertelfinale gegen Badosa

Coco Gauff wird im Viertelfinale der Australian Open 2025 auf Paula Badosa treffen. Erwartet wird ein spannendes Match, das neben dem Einzug ins Halbfinale auch die Führung im direkten Vergleich entscheiden wird.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.01.2025, 19:58 Uhr

© Getty Images Coco Gauff steht nach Comeback-Match gegen Belinda Bencic im Viertelfinale der Australian Open

Bereits sechsmal standen sich Gauff und Badosa auf der WTA-Tour gegenüber, wobei jede Spielerin jeweils drei Matches gewinnen konnte. Vor allem die letzte Begegnung beim WTA-1000-Turnier in Peking, lässt auf eine spannende Viertelfinal-Partie schließen.

Während der Pressekonferenz in Melbourne sprach die 20-jährige US-amerikanische Favoritin darüber, welche Erwartungen sie an die Nummer 12 der Welt hat und was die katalanische Spielerin so stark macht.

„Jedes Mal, wenn ich gegen sie spiele, weiß ich, dass es ein hartes Match werden wird. Sie ist eine großartige Spielerin und hat gerade eine gute Serie hinter sich. Ich hoffe, dass ich gut spielen kann, aber ich erwarte, dass sie ihr Bestes geben wird“, sagte die Weltranglistendritte Gauff. "Ich liebe Wettkämpfe, und ich habe das Gefühl, dass ich durch diese Matches nur besser werden kann.“

Auf die Frage, was Badosa so stark mache, antwortete die US-Amerikanerin: „Ihre physischen Stärken und Körperbau. Sie kann sich sehr gut bewegen und aggressiv spielen. Ich denke, sie ist eine Spielerin, die alles kann; sie ist sehr vielseitig.“

Ob Stefanos Tsitsipas, der bereits in Runde eins rausflog, wieder bei dem Match seiner Freundin Badosa Tipps geben darf, bleibt abzuwarten. Im Achtelfinale sorgten die Seitenlinientipps des Griechen - wenn auch nur kurzzeitig - eher für Aufregung auf Seiten der Spanierin.

