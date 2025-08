Osaka „Schritt für Schritt“ zum fünften Grand Slam?

Nachdem Naomi Osaka beim WTA-1000-Turnier in Montreal keine Gnade gegen Anastasija Sevastova hatte und mit nur einem abgebenden Spiel ins Viertelfinale zog, sprach die Grand-Slam-Siegerin und Mama über ihre zukünftigen Tennispläne und ihre bisherige Woche in der kanadischen Stadt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 04.08.2025, 16:58 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka steht bei dem WTA-1000-Event in Montreal im Viertelfinale

Nach ihrer Tennispause sah sich Osaka immer wieder Problemen gegenüber, ihren Rhythmus und die Freude auf dem Platz zu finden. Bereits in Washington zeigte sich die ehemalige Weltranglistenerste zufrieden, in Montreal belohnte sich die 27-Jährige nun mit den entsprechenden guten Ergebnissen. „Ich erlaube mir selbst, es zu genießen“, erklärte Osaka bezüglich ihrer jüngsten Siege. „Ich bin zufrieden mit meinem Tennis, wo immer es mich jetzt hinbringen mag.“

Im Viertelfinale hat die Grand-Slam-Siegerin mit Elina Svitolina keine einfache Gegnerin gezogen, allerdings spricht die Statistik für die Japanerin. Mit 4:3 Siegen (der letzte in Miami 2024) führt Osaka den direkten Vergleich an. „Ich bin sehr gespannt auf mein nächstes Match“, kündigte die 27-Jährige bereits nach ihrem Achtelfinalsieg an.

Und wie sehen die langfristigen Ziele aus? Osaka möchte es Schritt für Schritt angehen. „Gesund und glücklich zu sein, ist bereits eine Art des Erfolgs“, habe der Vater der Japanerin bei einem Telefonat gesagt. Osaka stimme dem zu, doch reiche ihr das nicht. Grand Slams zu gewinnen und zurück in die Top 10 zu klettern – das sind die Ziele, die die 17-Jährige verfolgt. Sie will es langsam und ohne Druck angehen lassen. In Montreal ist die aktuell 49. der Welt auf dem besten Weg, einen großen Schritt in diese Richtung zu machen.