Australian Open: Hanfmann und Engel kennen ihre Quali-Gegner

Mit Yannick Hanfmann und Justin Engel sind zwei Deutsche im Qualifikations-Draw für die Australian Open 2026 vertreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2026, 06:58 Uhr

© Getty Images Justin Engel tritt erstmals bei den Australian Open an

Hanfmann ist in der Qualifikation an Position eins gesetzt. Der Karlsruher bekommt es mit Benjamin Hassan mit einem Spieler zu tun, der ja auch Berührungspunkte mit Deutschland hat.

Justin Engel muss bei seiner Premiere bei den Australian Open gegen George Loffhagen aus Großbritannien ran. Im Falle eines Erfolges könnte es in Runde zwei wohl gegen den an Position acht gesetzten Yoshihito Nishioka gehen.

Apropos: Es gibt ja auch prominente Starter im Quali-Feld: Kei Nishikori etwa, der auf den Belgier Kimmer Coppejans trifft. Oder auch dann Evans, der sich zunächst einmal gegen den jungen Japaner Bei Nakamoto beweisen muss.

Aus deutscher Sicht sind drei Spieler ja schon fix im 128er-Raster von Melbourne vertreten: Da wäre natürlich Alexander Zverev, der im vergangenen Jahr bei den Australian Open im Finale stand. Dazu kommen Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff.

