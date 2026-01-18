Australian Open: „Ich habe Gänsehaut bekommen“ – Anastasia Potapova über ihr neues Tennis-Zuhause Österreich

Anastasia Potapova spricht nach ihrem ersten Grand-Slam-Match für Österreich über Gänsehaut, neue Heimat und große Verantwortung.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 17:31 Uhr

Der erste Grand-Slam-Auftritt unter neuer Flagge ist geschafft – und Anastasia Potapova hat ihn erfolgreich hinter sich gebracht. Bei den Australian Open feierte die 24-Jährige ihren ersten Sieg als Österreicherin und zog in die zweite Runde ein. Erst Ende 2025 wurde die Einbürgerung offiziell abgeschlossen, seit Beginn dieser Saison tritt Potapova nun für Österreich an. Sportlich war der Start gelungen, emotional aber offenbar noch bedeutender als das nackte Ergebnis.

In der Pressekonferenz nach dem Match schilderte Potapova eindrücklich, was dieser Moment für sie bedeutet. Als sie auf der Tribüne eine österreichische Flagge entdeckte, habe sie „ein bisschen Gänsehaut“ bekommen – direkt auf dem Court. Es fühle sich „unglaublich“ an, für dieses Land zu spielen, sagte sie, und betonte mehrfach, wie stark sie die Unterstützung wahrnehme. Sie bekomme viele Nachrichten aus Österreich, fühle sich geehrt, das Land nun repräsentieren zu dürfen, und versprach ausdrücklich, alles zu geben. So ehrlich muss man sein: Viel deutlicher kann man emotionale Identifikation kaum formulieren.

Dass dieser Schritt nicht über Nacht kam, machte Potapova ebenfalls klar. Sie lebe bereits seit mehreren Jahren in Österreich, die Entscheidung sei lange vorbereitet gewesen. Österreich sei zunächst ihre „zweite Heimat“ gewesen, inzwischen aber ihre erste. Sie fühle sich dort wohl, verbunden – auch persönlich. Ein Neuanfang? So hat sich auch ihr Auftritt in Melbourne jedenfalls angefühlt.

