Tennis-Altmeisterin Williams knackt Rekord - und verliert

Starker Auftritt von Venus Williams in der ersten Runde der Australian Open 2026. Die 45-Jährige musste sich dennoch geschlagen geben - und das nach einer 4:1-Führung im dritten Satz.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 12:52 Uhr

© Getty Images Venus Williams hat bei den Australian Open eine starke Vorstellung geliefert

Großer Tag für Venus Williams, aber eine bittere Niederlage: Die 45-Jährige hat bei ihrem Rekordspiel bei den Australian Open einen überraschenden Erstrundensieg nur knapp verpasst. Williams (USA), inzwischen nur noch die Nr. 576 im WTA-Ranking, verlor gegen die serbische Weltranglisten-69. Olga Danilovic mit 6:7 (5), 6:3, 4:6.

Williams ist durch ihren dank einer Wild Card ermöglichten Auftritt in Melbourne nun offiziell die älteste Teilnehmerin in der Turnier-Geschichte. "Ich liebe Herausforderungen, also bin ich bereit", hatte die US-Amerikanerin vor der Partie gesagt. Und sie machte es ihrer 21 Jahre jüngeren Kontrahentin schwer - Danilovic kämpfte sich aber nach einem 0:4 im Entscheidungssatz noch einmal zurück.

Williams hat in den vergangenen Jahren nur sporadisch gespielt und beide Vorbereitungsturniere in der ersten Runde verloren. Die fünfmalige Wimbledon-Siegerin stand in Melbourne 2003 und 2017 im Einzelfinale und gewann viermal den Doppel-Titel an der Seite ihrer Schwester Serena.