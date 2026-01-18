Australian Open: Sabalenka weist die Newcomerin in die Schranken

Aryna Sabalenka ist mit einem ungefährdeten 6:4 und 6:1 gegen die junge Französin Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah in die zweite Runde der Australian Open 2026 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 10:35 Uhr

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah hat bei ihrer Premiere auf einer der größten Bühnen der Welt keine Nerven gezeigt: Die junge Französin nahm Aryna Sabalenka in der ersten Night Session der Australian Open 2026 in der Rod Laver Arena gleich mal deren Aufschlag ab. Gut, die Weltranglisten-Erste konterte gleich mit dem Rebreak, aber das war von der aktuell besten Spielerin der Welt auch zu erwarten.

Wer gedacht hätte, dass Rakotomanga danach ein wenig der Mut verlassen würde, lag falsch. Denn die Außenseiterin blieb im ersten Satz immer auf Augenhöhe, ehe sich Sabalenka doch mit 6:4 behaupten konnte. Im zweiten Durchgang legte die Branchenprima mit einem frühen Break vor. Nach 76 Minuten Sielzeit war das 6:4 und 6:1 in trockenen Tüchern.

Zuvor hatte es bei den Frauen schon ein paar kleinere Überraschungen gegeben: So musste sich Marta Kostyuk, die Nummer 20 in Melbourne, gegen Elsa Jacquemot aus Frankreich mit 7:6 (4), 6:7 (4) und 6:7 (7) verabschieden. Dayana Yastremska, die Nummer 26, unterlag Elena Ruse mit 4:6 und 5:7.

Und auch Ekaterina Alexandrova ist im Einzel nicht mehr vertreten. Die Russin unterlag der Türkin Zeynep Sömnez mit 5:7, 6:4 und 4:6.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



