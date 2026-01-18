Australian Open Podcast, Tag 1: "Wie sehr muss Venus Tennis lieben!"

Die Australian Open halten aktuell die Tenniswelt in ihrem Bann. Und Alex Antonitsch (ServusTV), Mira Antonitsch (tennisnet) und der Producer Jens Huiber verfolgen das erste Major 2026 mit Gästen täglich ...

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 15:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Australian Open 2026, Tag 1: Venus Williams hat noch immer Freude, Marta Kostyuk hat Pech - und Maria Sakkari trifft auch am Netz vorbei. Alex Antonitsch (ServusTV), Mira Antonitsch (tennisnet) und der Producer Jens Huiber mit dem Resümee des ersten Tages.

Hier geht es zum Podcast bei Spotify.

Hier geht es zum Podcast bei Apple.