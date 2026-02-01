Australian Open 2026 Podcast, Tag 15: Das letzte Wort

Die Australian Open halten aktuell die Tenniswelt in ihrem Bann. Und Alex Antonitsch (ServusTV), Mira Antonitsch (tennisnet) und der Producer Jens Huiber verfolgen das erste Major 2026 mit Gästen täglich …

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.02.2026, 15:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Die beiden Finalisten nach vollendetem Werk

Als das große Finale schon längst zu Ende analysiert ist, stellt Mira Antonitsch (tennisnet) noch die Frage nach dem Moment der Australian Open 2026. Und wird von der Antwort des Producers Jens Huiber kalt erwischt.

Hier der Podcast bei Open Spotify

Hier der Podcast bei Apple-Podcasts