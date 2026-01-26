Australian Open: Iga Swiatek rauscht ins Viertelfinale

Iga Swiatek ist mit einem klaren Zweisatzsieg über Lokalmatadorin Maddison Inglis ins Viertelfinale der Australian Open 2026 eingezogen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.01.2026, 10:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

EIgentlich hätte sie lieber am Tag gespielt anstatt in der Night Session, am Ende aber war's dann doch egal. Iga Swiatek ließ nichts anbrennen gegen die australische Qualifkantin Maddison Inglis - 6:0, 6:3 hieß es nach 1 Stunde und 13 Minuten Spielzeit.

Gegen die Weltranglisten-168. war Swiatek in allen Belangen die dominantere Spielerin, vor allem im ersten Satz. Inglis gelang hier kein Spielgewinn, ein Mal war sie nur Millimeter davon entfernt, als eine Vorhand knapp neben der Seitenlinie landete. Im zweiten Satz dann schaffte Inglis direkt ein Break und holte damit ihr erstes Spiel, das sie mit großer Freude feierte. Zwei weitere kamen noch hinzu. Eine wirkliche Chance, das Match enger zu gestalten, hatte sie indes nicht.

Swiatek nun gegen Rybakina

Swiatek trifft im Viertelfinale auf “Angstgegnerin” Elena Rybakina, die sich ebenfalls schadlos hielt. Im direkten Vergleich führt Swiatek mit 6 zu 5. Die letzte Begegnung bei den WTA Finals im vergangenen Jahr hatte Rybakina gewonnen. Ohnehin kommt sie mit dem Spiel von Swiatek gut klar.

Auch für Inglis haben sich die Australian Open gelohnt: Sie wird sich im WTA-Ranking um Rang 115 einreihen und damit in der Nähe ihres bisherigen Career-Highs. Dazu kommen umgerechnet rund 275.000 Euro.

Inglis hatte in Runde 2 gegen Laura Siegemund gewonnen und war danach kampflos ins Achtelfinale eingezogen - nach dem Rückzug von Naomi Osaka.