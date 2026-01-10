Australian Open: Ist Coco Gauff die erste Herausforderin von Aryna Sabalenka?

Coco Gauff scheint trotz eines kleinen Tiefs in starker Form zu den Australian Open 2026 zu kommen. Über Iga Swiatek lässt sich das eher nicht sagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.01.2026, 18:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff hat am Samstag gegen Iga Swiatek überzeugt

Für ein paar Momente haben Wim Fissette und die gesamte Bank des polnischen Teams beim United Cup 2026 in Sydney vielleicht doch noch an ein Comeback von Iga Swiatek geglaubt. Denn Coco Gauff machte nach klarer Führung im zweiten Satz Anstalten, Spannung in eine Partie zu bringen, die längst gelaufen war. Am Ende hieß es aber 6:4 und 6:2 für Gauff in diesem „Must-Win-Match“, was durch den Sieg von Jan Zielinski und Katarzyna Kawa im Doppel dann doch nicht zum neuerlichen Einzug ins Finale für die USA gerecht hat.

Dennoch: Abgesehen von ihrem Ausrutscher gegen Jessica Bouzas Maneiro kann Coco Gauff doch sehr zuversichtlich zu den Australian Open, die am kommenden Sonntag in Melbourne beginnen, weiter reisen. Denn auch gegen Maria Sakkari gab es einen überzeugenden Erfolg, gegen Solana Sierra sowieso. Das sieht sehr ordentlich aus, zumal die großen Baustellen Aufschlag und Vorhand im Rahmen des United Cups größtenteils geschlossen hatten.

Bencic bislang makellos

Iga Świątek dagegen scheint ein wenig unrund zu sein. Das war schon in der Begegnung mit Eva Lys zu sehen, in der die Deutsche natürlich sehr gut gespielt hat. Swiatek aber die ganze Breite des Stadions zu nutzen wusste. Vor allem außerhalb der Linien des Spielfelds.

Nun ist ja davon auszugehen, dass Aryna Sabalenka, die in Brisbane bislang ungefährdet ihre Kreise zieht, beim ersten Major des Jahres die ganz große Favoritin sein wird. Und die Eindrücke vom United Cup legen nahe, dass wohl eher Coco Gauff denn Iga Swiatek der Branchenprima gefährlich werden könnte.

Oder vielleicht auch Belinda Bencic? Die Schweizerin ließ bislang im Einzel so gar nichts anbrennen, wenn Not an der Frau war, dann hat Bencic gemeinsam mit Jakob Paul auch im Doppel die entscheidenden Punkte geholt. Allerdings: Bei einem Major ist Bencic noch nie weiter als bis ins Halbfinale gekommen.

Die übrigen Verdächtigen hat Sabalenka in Brisbane ja auch nächster Nähe gesehen: Aber die Vorstellungen von Amanda Anisimova, Elena Rybakina oder Jessica Pegula werden der Belarussin nicht gerade Sorgenfalten auf der Stirn beschert haben.