WTA Brisbane: Sabalenka und Kostyuk ziehen ins Finale ein

Beim WTA 500-Turnier in Brisbane steht die Final-Paarung fest. Während sich die topgesetzte Aryna Sabalenka erwartungsgemäß gegen Karolina Muchova durchsetzte, verlief das zweite Semifinale durchaus überraschend.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.01.2026, 07:49 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka greift in Brisbane nach dem ersten Turniersieg des Jahres.

In diesem behielt nämlich Marta Kostyuk gegen die an Position vier gesetzte Jessica Pegula klar mit 6:0 und 6:3 die Oberhand. Im ersten Satz überrollte die Ukrainerin die US-Amerikanerin förmlich und benötigte nur 20 Minuten, um sich den Durchgang ohne Gameverlust zu sichern.

Gleiches Bild dann zu Beginn von Satz zwei: Nach nur zehn weiteren Minuten lag Kosytuk schon wieder 3:0 in Führung. Erst im zehnten Game gelang der Weltranglisten-Sechsten Pegula, den Lauf der Ukrainerin zu stoppen und den ersten Spielgewinn für sich zu verbuchen. Am Spielverlauf änderte dies jedoch wenig. Zwar konnte sich Pegula im Game darauf eine Breakchance erarbeiten, doch Kostyuk blieb standhaft.

Nach einer Spielzeit von nur 55 Minuten servierte die Ukrainerin schließlich aus und verkürzte somit im Head-to-Head mit Pegula auf 2:4.

Im ersten Semifinale hatte sich die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka standesgemäß gegen Karolina Muchova mit 6:3 und 6:4 durchgesetzt. Die Vorzeichen für die Belarussin auf den ersten Turniersieg des Jahres sind nun gut, führt sie doch im Head-to-Head gegen Kostyuk mit 4:0.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane