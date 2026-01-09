United Cup: Polen löst mit Sieg über Australien letztes Halbfinalticket

Polen hat sich beim United Cup 2026 mit einem 2:1-Erfolg über Australien das letzte Halbfinalticket gesichert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.01.2026, 13:27 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek brachte Polen 1:0 in Führung

Klappt es für Polen diesmal mit dem Triumph beim United Cup? Nach dem 2:1-Viertelfinalerfolg über Australien fehlen dem Finalisten der vergangenen beiden Jahre nur mehr zwei Siege zum Premierentitel. Nach den Einzelerfolgen von Iga Swiatek und Alex de Minaur fiel die Entscheidung in Sydney erst im Mixed-Doppel.

Swiatek hatte zunächst wenig Probleme gehabt, ihr Land in Führung zu bringen. Die Weltranglistenzweite zeigte ihre bislang beste Saisonleistung und besiegte Maya Joint mit 6:1 und 6:1. Anschließend stellte de Minaur in einem engen Herren-Einzel gegen Hubert Hurkacz durch seinen 6:4, 4:6 und 6:4-Erfolg den Ausgleich her.

Neuauflage des Vorjahresendspiels gegen die USA

Im Mixed-Doppel sahen die Australier dann aber kein Land mehr. Katarzyna Kawa und der überragende Jan Zielinski fertigten Storm Hunter und John-Patrick Smith mit 6:4 und 6:0 ab und lösten damit Polens Halbfinalticket.

In der Vorschlussrunde bekommen es Swiatek und Co. am Samstag in einer Neuauflage des Vorjahresendspiels mit den USA zu tun. In der Day Session werden zuvor die Schweiz und Belgien den ersten Platz im Finale ausspielen.