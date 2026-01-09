WTA Auckland: Elina Svitolina gelingt Mega-Comeback im Viertelfinale

Turnierfavoritin Elina Svitolina hat in Auckland dank eines großartigen Comebacks gegen Sonay Kartal das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2026, 09:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elina Svitolina durfte doch noch jubeln

Elina Svitolina darf kräftig durchatmen! Die topgesetzte Ukrainerin ist beim WTA-250-Event in Auckland nach hartem Kampf ins Halbfinale eingezogen. Die 31-Jährige rang die Britin Sonay Kartal, die am Vortag der Deutschen Ella Seidel keine Chance gelassen hatte, im Viertelfinale mit 6:4, 6:7 (2) und 7:6 (5) nieder.

Dabei stand Svitolina im dritten Satz mehrmals mit dem Rücken zur Wand. Kartal fand beim Stand von 4:2 mehrere Breakchancen vor und schlug wenig später zum Matchgewinn auf. “Sie hat heute unglaublich gespielt. Ich finde, sie hätte den Sieg heute sogar mehr verdient gehabt als ich”, meinte Svitolina nach dem Match.

Im Halbfinale trifft Svitolina auf die US-Amerikanerin Iva Jovic, die gegen die Belgierin Sofia Costoulas mit 6:2 und 7:6 (6) siegte. Das Semifinale in der unteren Hälfte bestreiten Alexandra Eala und Xinyu Wang.

Das Einzel-Tableau in Auckland