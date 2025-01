Australian Open: Jannik Sinner schlägt Ben Shelton und fixiert Traumfinale gegen Alexander Zverev!

Das Herren-Finale der Australian Open 2025 lautet Jannik Sinner gegen Alexander Zverev. Der Südtiroler setzte sich im zweiten Halbfinale gegen Ben Shelton in drei Sätzen durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.01.2025, 12:39 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner gewann in drei Sätzen

Jannik Sinner ist bei den Australian Open nur mehr einen Schritt von der Titelverteidigung entfernt. Der Weltranglistenerste gewann am Freitag gegen Ben Shelton mit 7:6 (2), 6:2 und 6:2 und hat am Sonntag somit die Chance auf seinen dritten Grand-Slam-Titel. “Ich bin sehr glücklich damit, dass ich mich wieder in diese Position gebracht habe”, meinte Sinner im On-Court-Interview.

Sinner tat sich gegen Shelton vor allem im ersten Satz schwer und musste zwei Satzbälle des US-Amerikaners abwehren. Danach hatte der Italiener trotz körperlicher Probleme gegen Ende des Matches leichteres Spiel, nach etwas mehr als 2:30 Spielzeit stand der Dreisatzerfolg fest.

Im Finale am Sonntag trifft Sinner auf Alexander Zverev, der in seinem Halbfinale gegen Novak Djokovic von einer Aufgabe des Serben profitierte. “Alles kann passieren. Er ist ein unglaublicher Spieler”, streute der Weltranglistenerste dem Deutschen Rosen. Im Head to Head der beiden führt Zverev mit 4:2.

