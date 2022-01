Australian Open: Kämpferische Iga Swiatek schlägt Cirstea

Iga Swiatek (WTA-Nr. 9) hat erstmals in ihrer Karriere das Viertelfinale der Australian Open erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.01.2022, 11:32 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek

Die French-Open-Siegerin aus 2020 schlug Sorana Cirstea (WTA-Nr. 38) mit 5:7, 6:3, 6:3

Swiatek kam nicht gut ins Match, suchte lange ihren Rhythmus, kämpfte sich aber langsam rein. Beide Spielerinnen hatte am Ende mehr Fehler ohne Not als Gewinnschläge in der Statistik stehen, Swiatek war mit 6 genutzten Breakchancen bei 14 Möglichkeiten knapp besser als ihre Gegnerin.

"Das Match hat viel Energie gekostet, es war schwer, ruhig zu bleiben", sagte Swiatek im Anschluss. "Mein Stress-Level war das gesamte Match über höher als in den bisherigen Spielen", erklärte sie auch ihre Tränen nach dem Sieg.

Swiatek wartet nun auf die Siegerin der Partie zwischen Aryna Sabalenka und Kaia Kanepi.

Zuvor hatten bereits Danielle Collins und Alizé Cornet das Viertelfinale erreicht.

