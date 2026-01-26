Australian Open live: Alexander Zverev gegen Learner Tien im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale der Australian Open auf Learner Tien. Das Match gibt es nicht vor 3:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.01.2026, 20:00 Uhr

Nachdem Alexander Zverev bei seinen ersten drei Partien der Australian Open 2026 jeweils einen Satz abgeben musste, wahrte der Hamburger in seinem Achtelfinale gegen seinen “Angstgegner” Francisco Cerundolo eine weiße Weste und zeigte dabei seine wohl bislang stärkste Leistung im Turnier. In der Runde der letzten Acht bekommt es der 28-Jährige mit dem US-Amerikaner Learner Tien zu tun, der den ehemaligen Weltranglistenersten Daniil Medvedev überraschend glatt in drei Sätzen aus dem Turnier nehmen konnte.

Doch auch gegen den 20-jährigen Tien ist für Zverev absolute Vorsicht geboten. Zwar konnte der zweimalige ATP-Weltmeister die letzte Begegnung in der vergangenen Saison in Roland Garros glatt in drei Sätzen für sich entscheiden, musste sich aber im ersten Aufeinandertreffen in Acapulco, ebenfalls in der letztjährigen Spielzeit, in zwei Sätzen geschlagen geben.

Zverev vs. Tien – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Learner Tien bei den Australian Open gibt es nicht vor 3:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau der Herren bei den Australian Open 2026