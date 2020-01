Australian Open live: Angelique Kerber vs Elisabetta Cocciaretto im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber beginnt ihre Australian Open 2020 gegen die Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto - ab 11 Uhr live im TV auf Eurosport, im Stream via Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.01.2020, 06:33 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] vor Beginn Herzlich willkommen bei den Australian Open zur Erstrundenpartie zwischen Elisabetta Cocciaretto und Angelique Kerber.

Angelique Kerber war vor allem um eines froh: um den Start erst am Dienstag, dem zweiten Tag der Australian Open 2020. Probleme am hinteren Oberschenkel hatte sie sich zugezogen bei ihrem Saisonstart, der entsprechend durchwachsen ausfiel. Ein 6:7 (5), 6:7 (4) gegen Australiens Samantha Stosur in Brisbane - trotz einer guten Leistung von Kerber -, ein 6:1, 6:3-Sieg gegen Qiang Wang und eine folgende Aufgabe im zweiten Satz bei 3:6, 0:2 gegen Dayana Yastremska in Adelaide stehen bislang zu Buche.

Der Augenmerk liegt natürlich jetzt auf dem Start in Melbourne, für die angeschlagene Siegerin aus 2016 geht es jedoch erst mal um eine Standortbestimmung. "Ich kann noch nicht ganz einschätzen, wo ich gerade stehe", so Kerber im Vorfeld des Turnier. Sie wolle nicht zu viel Druck auf sich nehmen, sich "Zeit geben, zurückzukommen". Sie hoffe, fit zu sein für ihr Erstrundenspiel, an der Seite ihres neuen Coaches, dem Ex-Profi Dieter Kindlmann, einst im Team von Maria Sharapova.

Kerber und Melbourne, es ist immer auch gerne eine kleine Aussicht, wohin das Jahr gehen könne: 2016 holte Kerber neben dem Titel in Melbourne auch noch den bei den US Open und die Nummer 1 im WTA-Ranking, 2017 verlief nach ihrer Achtelfinalpleite gegen Coco Vandeweghe eher durchwachsen, 2018 ging nach einem dramatischen Halbfinal-Aus gegen Simona Halep mit dem Wimbledontitel im Sommer in Kerbers große Tennisgeschichte ein. Und 2019 verlief, trotz des guten Starts ins Turnier, nach dem glatten Aus gegen Danielle Collins wiederum ungut für Kerbers Ansprüche.

Und 2020? Kerber könnte das Glück haben, sich erstmal ins Turnier spielen zu können. Gegnerin Elisabetta Cocciaretto ist ein völlig unbeschriebenes Blatt im Tenniszirkus. Die 18-jährige Italienerin hat sich erstmals für ein Grand-Slam-Hauptfeld qualifiziert, bei ihrem ersten Versuch jedoch wiederum - und sich überhaupt im vergangenen Jahr von einem Rang außerhalb der Top 700 bis auf Platz 175 hochgespielt. In der Qualifikation gab sie in den letzten beiden Matches nur sieben Spiele ab. Die Frage könnte sein, ob ihr erster großer Auftritt, gleich in der Rod Laver Arena, Kräfte freisetzt oder hemmt.

Wo kommt Kerber im TV?

Das Spiel von Kerber und Cocciaretto ist als zweites nach 9 Uhr angesetzt, nach der Partie zwischen Daniil Medvedev und Frances Tiafoe. Eurosport überträgt im TV und im via Eurosport Player im Livestream. Im Liveticker seid ihr bei uns dabei!