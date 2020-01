Australian Open: Angelique Kerber meistert Pflichtaufgabe letztlich souverän

Angelique Kerber hat sich mit einem 6:2, 6:2-Sieg über die Italienerin Elisabetta Cocciaretto in die zweite Runde der Australian Open gespielt. (Hier das Spiel zum Nachlesen im Liveticker.)

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.01.2020, 14:48 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber

Kerber spielte das gesamte Match von vorneweg, in beiden Sätzen ging sie direkt mit einem Break und 2:0 in Führung. Eine Chance der erst 18 Jahre alten Italienerin zum Rebreak Mitte des ersten Durchgangs wehrte sie ab und holte sich mit einem erneuten Break die Vorentscheidung. In Satz zwei gelang ihr das zweite Break zum 3:0 dann zu null.

Nachdem Kerber beim 5:0 zwei Matchbälle wegen zweier Vorhandfehler nicht nutzen konnte, gelangen Cocciaretto noch zwei Spiele, dann aber war Kerber durch.

Cocciaretto bestimmte zwar das Match, spielte mutig auf und verkaufte sich teils teurer, als es das Ergebnis vermuten lässt, machte allerdings zu viele einfache Fehler - 36 insgesamt, bei immerhin aber 34 Gewinnschlägen -, während Kerber gewohnt gut verteidigte.

Kerber hatte zuletzt in Adelaide ihr Achtelfinalspiel wegen einer Oberschenkelverletzung aufgeben müssen und zeigte sich vor Turnierbeginn in Melbourne entsprechend zurückhaltend. Kerber trifft nun Kateryna Kozlova oder Lokalmatadorin Priscilla Hon. Die Kielerin hatte die Australian Open 2016 gewonnen und 2018 das Halbfinale erreicht. Im Vorjahr war für Kerber im Achtelfinale gegen Danielle Collins Schluss.

Für Gegnerin Cocciaretto war der Auftritt bei den Australian Open der bislang größte ihrer jungen Laufbahn. Sie hatte es aus der Qualifikation heraus ins Hauptfeld geschafft, es war ihre erste Teilnahme überhaupt bei einem der vier Majors, außerhalb der Juniorinnenkonkurrenz.

Hier das Spiel zum Nachlesen im Liveticker.

Halep siegt trotz Schrecksekunde

Zuvor hatte auch die Weltranglisten-Vierte Simona Halep den Einzug in die zweite Runde von Melbourne geschafft. Die amtierende Wimbledonsiegerin schlug die gefährliche Jennifer Brady (sie hatte in Brisbane gegen Maria Sharapova und Ashleigh Barty gesiegt) nach einem umkämpften ersten Satz und der Abwehr von drei Breakbällen mit 7:6 (5) und 6:1. Halep trifft nun auf die britische Qualifikantin Harriet Dart.

Halep musste hierbei eine Schrecksekunde überstehen, als sie zum Ende des ersten Durchgangs auf ihr Handgelenk fiel. Es sei ein bisschen geschwollen, aber nichts Gefährliches, beruhigte sie jedoch in der Pressekonferenz. Morgen sehe man weiter.

In der Day Session hatten bereits Karolina Pliskova und Belinda Bencic die zweite Runde erreicht. Auch Garbine Muguruza siegte - nach Kreislaufschwierigkeiten mit einem kuriosen 0:6, 6:1, 6:0 gegen Shelby Rogers.

Zum Einzel-Tableau der Damen