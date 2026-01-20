Australian Open live: Jannik Sinner gegen Hugo Gaston im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der ersten Runde der Australian Open auf Hugo Gaston. Das Match gibt es ab 9:00 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 09:01 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Jetzt... ...geht es aber los. Sinner eröffnet die Partie mit eigenem Aufschlag. Viel Spaß! Sinners OFF-Season In der Pressekonferenz erklärte Jannik Sinner, dass er in der Off-Season gemeinsam mit seinem Team vor allem am Übergang zum Netz gearbeitet hat. Zudem haben sie kleinere Änderungen am Aufschlag vorgenommen. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das heute auf dem Platz bemerkbar macht.

Coin Toss... ...Gaston hat die Wahl gewonnen und sich für Rückschlag entschieden. Sinner wird also in Kürze das Match mit eigenem Aufschlag eröffnen. In diesem Moment … … betreten Hugo Gaston und Jannik Sinner die ausverkaufte Rod Laver Arena. Und für alle Fashion-Interessierten: Sinner tut dies nicht im viel diskutierten senfgelben Outfit, sondern erscheint in einem olivgrünen Look. Hugo Gaston Für den Franzosen ist es bereits das dritte Duell mit Jannik Sinner. Die beiden bisherigen Aufeinandertreffen datieren aus dem Jahr 2021 und gingen jeweils klar an den Italiener. Gaston steht aktuell auf Platz 93 der Weltrangliste. Der Linkshänder ist jedoch bekannt für sein variables Spiel. Vor allem seine gefürchteten Stoppbälle könnten ein Mittel sein, um Sinner aus dem Rhythmus zu bringen. Jannik Sinner Für den Italiener ist es das erste offizielle Match der neuen Saison. Als Vorbereitung auf die Australian Open absolvierte Sinner lediglich eine Exhibition in Seoul gegen Carlos Alcaraz. Die Nummer 1 der Welt kann er sich bei diesen Australian Open nicht von Alcaraz zurückholen, dennoch hat er die Chance, Historisches zu schaffen: Sinner könnte seinen dritten Australian-Open-Titel in Folge gewinnen. In der Open Era ist dieses Kunststück bislang nur Novak Djokovic gelungen. Begrüßung Servus und herzlich willkommen zum Liveticker der Erstrundenpartie bei den Australian Open zwischen Titelverteidiger Jannik Sinner und dem Franzosen Hugo Gaston.

Bei den Australian Open 2026 startet der 24-jährige Jannik Sinner seine Mission “3-Peat”, schließlich konnte der Südtiroler in den beiden Vorjahren beim ersten Major des Jahres in Melbourne triumphieren. Zum Auftakt sieht sich der Weltranglisten-2. dem Franzosen Hugo Gaston gegenüber.

Auch statistisch in Form der direkten Vergleiche ist die Favoritenrolle klar dem vierfachen Major-Sieger zuzuweisen, der die beiden bisherigen Aufeinandertreffen mit dem 25-jährigen Gaston im Jahr 2021 für sich entscheiden konnte.

Sinner vs. Gaston – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Hugo Gaston bei den Australian Open gibt es ab 9:00 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.

