Australian Open live: Jannik Sinner vs. Marcos Giron im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der dritten Runde der Australian Open auf Marcos Giron. Das Match gibt es ab 9 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich), bei Discovery Plus und ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2025, 11:18 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner trifft bei den Australian Open auf Marcus Giron

Die nächste Hürde für Jannik Sinner auf dem Weg zur Titelverteidigung ist also Marcos Giron. Der US-Amerikaner musste sich in Runde zwei richtig strecken, gewann gegen Tomas Martin Etcheverry in fünf Sätzen.

Aber auch Sinner hatte mit Tristan Schoolkate seine Probleme. Und verlor den ersten Satz seit der Finalniederlage gegen Carlos Alcaraz in Peking.

Sinner vs. Giron - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Marcos Giron gibt es ab 9 Uhr im Livestream bei Disovery Plus und ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne