Australian Open: Marta Kostyuk lässt Jule Niemeier keine Chance

Jule Niemeier ist in der zweiten Runde der Australian Open ausgeschieden. Die Deutsche unterlag Marta Kostyuk am Mittwoch klar in zwei Sätzen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 11:35 Uhr

© Getty Images Marta Kostyuk ließ nichts anbrennen

Jule Niemeier ist am Mittwoch in der zweiten Runde der Australian Open ausgeschieden. Die 25-Jährige fand gegen die gesetzte Ukrainerin Marta Koytuk überhaupt nicht zu ihrem Spiel. und musste sich nach ihrem überzeugenden Auftaktsieg klar mit 3:6 und 0:6 geschlagen geben.

Im Frauen-Einzel sind aus deutscher Sicht damit nur mehr Laura Siegemund und Eva Lys vertreten. Während Siegemund nach ihrem Sensationserfolg über Qinwen Zheng bereits in Runde drei steht, bekommt es Lys am Donnerstag in der zweiten Runde mit Varvara Gracheva (Frankreich) zu tun.