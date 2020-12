Australian Open: Nadal schnappt sich Sinner für die Quarantäne

Rafael Nadal hat sich mit Jannik Sinner zur Vorbereitung in Australien auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres 2021 verabredet. Was macht der Rest der Weltspitze?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.12.2020, 18:25 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner weiß, wie man Rafael Nadal wehtun könnte

Junge Eltern werden es aus dem Kindergarten kennen oder von ihren Kindern nacherzählt bekommen haben: Bevor es mit der ganzen Gruppe in den nahegelegenen Park geht, sucht sich bitte jedes Mädchen und jeder Junge ein zweites Kind, das er oder sie an die Hand nimmt. Ungefähr so scheint es auch in der ersten Woche der Quarantäne für die Australian Open 2021 abzulaufen. Denn jedem Teilnehmer ist es offenbar gestattet, nur mit einem einzelnen Kollegen während der ersten sieben Tage zu üben.

Rafael Nadal hat da jedenfalls gleich Tatsachen geschaffen - und sich mit Jannik Sinner verabredet. Ein brillanter Schachzug des Spaniers: Zum einen ist der junge Italiener längst auch bei anderen Spielern, wie zuletzt bei Stan Wawrinka in Monte Carlo, als Übungspartner sehr beliebt. Darüber hinaus kann Sinner aber Dinge, die Nadal richtig weh tun können. Das hat der Youngster in Roland Garros bewiesen, als er die Vorhand des späteren Siegers gnadenlos mit flachen, harten Bällen malträtierte.

Thiem hat mehrere Kandidaten zur Auswahl

Rafa ist also bestens aufgestellt. Aber wie sieht es bei den anderen Sieganwärtern auf den ersten Major-Titel des Jahres 2021 auf? Dominic Thiem etwa wird die Qual der Wahl zwischen Best Friend Diego Schwartzman und Very Best Friend Dennis Novak heimsuchen, und könnte sich dann doch für Andrey Rublev entscheiden, mit dem der Österreicher in der jüngeren Vergangenheit gerne und oft trainiert hat.

Rublev wäre auch ein natürlicher Kandidat für Alexander Zverev. Die beiden kennen sich seit Jugendtagen, kommen sehr gut miteinander aus. Aber vielleicht geht es ja darum, schon in der frühen Trainingsphase eines Jahres hohe Reibungsenergie zu erzeugen. Dann ist Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas zwingend anzuraten, es miteinander zu versuchen. Die Beziehung zwischen den beiden Titelaspiranten ist bekanntermaßen etwas oder sogar sehr zerrüttet.

Wer möchte mit Isner, Fognini oder Paire trainieren?

Aber auch hinter ein paar anderen Spielern stehen Fragezeichen: Wer lässt sich schon gerne die Bälle von Reilly Opelka und John Isner um die Ohren schießen? Wer möchte es mit den launischen Diven Benoit Paire oder Fabio Fognini versuchen? Und: Steht Gael Monfils überhaupt zur Verfügung - oder beansprucht Elina Svitolina die Dienste ihres französischen Freundes?

Oder wird gar alles nur Makulatur sein - und Novak Djokovic in Melbourne wie gewohnt dominieren? Die Bekanntgabe, wen der Weltranglisten-Erste an die Hand nimmt, steht noch aus.