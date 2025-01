Australian Open: Naomi Osaka dreht Partie gegen Karolina Muchova

Für Naomi Osaka läuft es bei den Australian Open 2025 weiterhin hervorragend. Die ehemalige Weltranglistenerste erreichte am Mittwoch mit einem Dreisatzerfolg über Karolina Muchova die dritte Runde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 05:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Naomi Osaka besiegte Karolina Muchova

Die zweifache Melbourne-Siegerin Naomi Osaka ist bei den diesjährigen Australian Open in die dritte Runde eingezogen. Die ehemalige Weltranglistenerste aus Japan besiegte die an Position 20 gesetzte Karolina Muchova am Mittwoch in einer packenden Begegnung mit 1:6, 6:1 und 6:3.

Nach einem schwachen ersten Satz fand Osaka, die beim Vorbereitungsturnier in Auckland im Finale noch verletzt aufgegeben hatte, zu Beginn des zweiten Durchgangs immer besser in die Partie. Der entscheidende dritte Satz entwickelte sich anschließend zu einem offenen Schlagabtausch, den die vierfache Grand-Slam-Siegerin letztlich für sich entscheiden konnte.

Für Osaka geht es nun gegen die Schweizerin Belinda Bencic, die sich ihrerseits gegen die Niederländerin Suzan Lamens mit 6:1 und 7:6 (3) behauptete. Vor der 27-jährigen Japanerin hatte am Mittwoch unter anderem bereits die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka die Runde der letzten 32 erreicht.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen in Melbourne