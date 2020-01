Australian Open: Novak Djokovic vs Jan-Lennard Struff im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic beginnt seine Titelverteidigung bei den Australian Open gegen Jan-Lennard Struff - das Match ist als zweites der Night Session nach 9 Uhr angesetzt. Im TV und Livestream seid ihr via Eurosport und Eurosport Player dabei, bei uns gibt's den Liveticker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.01.2020, 06:25 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

"Mein Gott! Warum das?" - so die ersten Gedanken von Jan-Lennard Struff, als er seine Auslosung erfahren hatte. "Das ist eines der Lose, das du in der ersten Runde wirklich nicht haben willst." Und ja: Viel bitterer hätte die Auslosung für den 29-Jährigen wohl nicht kommen können. Von allen Wahrscheinlichkeiten geht's ausgerechnet gegen den Dominator der Australian Open in den letzten Jahren: Stolze sieben Mal hat der "Djoker" in Melbourne gesiegt, die Australian Open sind damit sein erfolgreichstes Major. Und hier feierte er 2008 auch seinen Premierensieg bei einem der vier Grand-Slam-Turniere.

Auch der letzte Eindruck stimmte: Der in Melbourne sowieso - Djokovic siegte im Vorjahr im Finale gegen Rafael Nadal glatt in drei Sätzen ("Meine womöglich beste Leistung in einem Grand-Slam-Finale") -, aber vor allem der Eindruck beim ATP. Djokovic gewann hier alle seine Einzel - unter anderem gegen Denis Shapovalov, Daniil Medvedev und Rafael Nadal - und sollte mit ordentlich Selbstvertrauen in Melbourne auflaufen.

Djokovic gegen Struff bislang ohne Probleme

Struff sollte das eigentlich auch. Er hat 2019 sein bestes Karrierejahr hingelegt, bis auf Rang 33 ging es für ihn im Ranking, nur ein Titel oder eine Finalteilnahme fehlte "Struffi" letztlich, um sein bestes Jahr zu einem sensationellen und vielleicht eine Setzung in Melbourne möglich gemacht zu haben - die ihm Djokovic erspart hätte. Aktuell steht der Warsteiner auf Platz 37 im Ranking - und geht nach anfänglichem Schock doch positiv ins Djokovic-Duell in der Rod Laver Arena. "Ich habe schon gegen Rog gespielt hier. Das habe ich immer noch im Kopf. Das war eine Wahnsinns-Erfahrung."

Seine Saison 2020 startete Struff ebenfalls gut: Zwei Siege feierte er beim ATP Cup, nur Nick Kyrgios war hier eine Nummer zu groß; in Adelaide war jedoch in Runde 2 gegen Alex Bolt bereits Schluss.

Im direkten Vergleich zwischen Djokovic und Struff führt der Weltranglisten-Zweite Djokovic mit 2:0; 2017 gewann er in Doha und 2019 bei den French Open im Achtelfinale - ausgerechnet hier hatte sich Struff doch so viel vorgenommen, nachdem er zuvor ein Mammut-Match gehen Borna Coric gewonnen hatte. Und er begann gut, kontrolliert offensiv - wurde dann jedoch gnadenlos von Djokovic ausgekontert. "Ich habe einen guten ersten Satz gespielt, dann aber etwas aufgehört zu spielen. Und vielleicht nicht wirklich dran geglaubt, ihn schlagen zu können. Dann war er einfach zu gut."

Wo kommt Djokovic gegen Struff?

Das Match zwischen Djokovic und Struff ist als zweites Match der Night Session angesetzt. Eurosport überträgt im TV, via Eurosport Player seid ihr im Livestream dabei - und im Liveticker bei uns!