Australian Open - Qualifikation: Justin Engel schon raus
Youngster Justin Engel (ATP-Nr. 183) hat seine erste Quali-Runde bei den Australian Open 2026 verloren.
von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 12.01.2026, 06:43 Uhr
Engel unterlag dem Briten George Loffhagen denkbar knapp mit 6:7 (4), 6:7 (2). Damit sind die Australian Open 2026 für den 18-jährigen Deutschen bereits beendet.
Weitere deutsche Akteure sind auf Seite der Herren nicht im Quali-Draw vertreten. Yannick Hanfmann, eigentlich die Nummer 1 der Setzliste, zog kurz vor Spielbeginn raus.
Direkt im Hauptfeld stehen Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff.
Zum Quali-Draw der Australian Open