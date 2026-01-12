Australian Open - Qualifikation: Justin Engel schon raus

Youngster Justin Engel (ATP-Nr. 183) hat seine erste Quali-Runde bei den Australian Open 2026 verloren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.01.2026, 06:43 Uhr

Engel unterlag dem Briten George Loffhagen denkbar knapp mit 6:7 (4), 6:7 (2). Damit sind die Australian Open 2026 für den 18-jährigen Deutschen bereits beendet.

Weitere deutsche Akteure sind auf Seite der Herren nicht im Quali-Draw vertreten. Yannick Hanfmann, eigentlich die Nummer 1 der Setzliste, zog kurz vor Spielbeginn raus.

Direkt im Hauptfeld stehen Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff.

Zum Quali-Draw der Australian Open