Australian Open: Rafael Nadal ohne größere Probleme in Runde 2

Rafael Nadal hat ohne größere Schwierigkeiten die zweiten Runde bei den Australian Open 2021 erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.02.2021, 07:50 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Rückenprobleme - war da was? Ja, da war was, denn Rafael Nadal darf man durchaus glauben. Großartig gestört hat's ihn offenbar bei seinem Auftaktmatch nicht: 6:3, 6.4, 6:1 hieß es nach knapp zwei Stunden Spielzeit für den Sieger aus 2009 gegen Laslo Djere.

Nadal dominierte von Beginn an, ging schnell mit 5:1 in Führung. Djere gelang zwar noch ein Rebreak, beim zweiten Versuch aber servierte der Weltranglisten-Zweite aus. Insgesamt spielte sich Nadal elf Breakchancen heraus, sechs davon nutzte er; Djere bekam zwar auch fünf Gelegenheiten, aber war nur einmal erfolgreich. Insbesondere drei ausgelassene Gelegenheiten im letzten Spiel des zweiten Satzes dürften ihn geärgert haben.

Am Ende stehen 19 Winner bei 24 Fehlern ohne Not bei "Rafa" auf dem Zettel - ein Pflichtsieg zum Auftakt also. In Runde 2 trifft Nadal auf Victor Troicki oder Michael Mmoh.

Auch Medvedev weiter

Ebenso seine Auftakthürde gemeistert hat Daniil Medvedev. Der Weltranglisten-Vierte schlug Vasek Pospisil mit 6:2, 6:2, 6:4 und trifft nun auf Roberto Cabelles Baena oder Attila Balazs. Medvedev war am rechten Unterarm getapt - offensichtliche Auswirkungen auf sein Spiel hatte dies aber nicht.

Popyrin überrascht Goffin

Das Match des Tages bislang entschied Alexei Popyrin für sich. Popyrin? Genau - der Mann, gegen den Dominic Thiem 2019 aufgeben musste. Der Australier nahm diesmal den an 13 gesetzten David Goffin aus dem Turnier, mit 3:6, 6:4, 6:7 (4), 7:6 (6) und 6:3. Popyrin wehrte in Durchgang vier dabei vier Matchbälle ab.

