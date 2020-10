ATP-Weltrangliste: Carlos Alcaraz ist mit 17 einsame Spitze unter den Top 500

Viel Bewegung an der Spitze der Weltrangliste gab's in dieser Woche nicht. Bei den Youngsters jedoch hat einer in diesem Jahr einen gewaltigen Sprung gemacht: Carlos Alcaraz.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2020, 13:50 Uhr

© Rio Open Carlos Alcaraz

Ganz oben nix Neues: Novak Djokovic führt die Weltrangliste der Herren nach wie vor mit 11.740 Zählern entspannt an, vor Rafael Nadal, Dominic Thiem und Roger Federer. Und Köln-Sieger Alexander Zverev? Bleibt Siebter mit 4.855 Punkten, noch gute 1.000 Punkte hinter Daniil Medvedev und runde 1.500 vor der neuen Nummer 8, Andrey Rublev. Kein Wunder: Zu verlieren gibt's zurzeit aufgrund der besonderen Vorschriften im Corona-Jahr 2020 nichts - man kann sozusagen nur gewinnen.

Einer, der auch unabhängig von dieser Regelung vom "Gewinnen" in 2020 ordentlich Gebrauch macht, ist Carlos Alcaraz. Der Spanier stand zu Beginn des Jahres noch auf Platz 490 im ATP-Ranking, seit diesem Montag ist er die Nummer 136 - seine bisher beste Platzierung. Grund: Der 17-Jährige hat am Sonntag seinen bereits dritten ATP-Challenger-Titel in diesem Jahr (und überhaupt) gewonnen, in Alicante. Und sich damit als zweitjüngster Spieler mit drei Challenger-Titeln in den Rekordlisten verewigt. Mit 16 Jahren und 10 Monaten liegt nur Richard Gasquet vor ihm.

Alcaraz: Einer wie Gasquet, Djokovic, Delpo, FAA

Ohnehin haben nur fünf Spieler bislang drei Challenger-Titel vor ihrem 18. Geburtstag geholt: eben Gasquet und Alcaraz - und Novak Djokovic, Juan Martin del Potro und Felix Auger-Aliassime.

Belege für das starke Jahr von Alcaraz: Er hat eine Tiebreak-Bilanz von 14:1, ein Drei-Satz-Gewinnbilanz von 11:2 und steht bei 7 Siegen und nur 1 Niederlage gegen Top-150-Spieler.

Carlos Alcaraz: Einziger 17-Jähriger unter den Top 500

Überhaupt steht Alcaraz, der in der JC Ferrero Equelite Academy trainiert, mit nur 17 Jahren so hoch wie kein anderer Akteur bei den Herren. Im Gegenteil - man muss lange suchen, um den nächsten derart jungen Spieler zu finden, Holger Vitus Nodskov Rune aus Dänemark auf Platz 550.

Ach ja: Bester 18-Jähriger zurzeit ist Sardinien-Halbfinalist Lorenzo Musetti aus Italien auf Platz 123, bester 19-Jähriger ist Jannik Sinner auf 46, bester 20-Jähriger Köln-Finalist Felix Auger-Aliassime mit Platz 22, bester 21-Jähriger Denis Shapovalov auf Platz 12. Und bester 22-Jähriger: Stefanos Tsitsipas auf Platz 6.

