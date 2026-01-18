Australian Open: Rekord zum Auftakt - "Happy Slam" startet mit Besucher-Ansturm

Schon am ersten Turniertag strömen über 73.000 Fans nach Melbourne Park – die Begeisterung ist groß, die Organisation gefordert.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 18:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Tennisfieber von der ersten Minute an: Die Australian Open haben am Sonntag gleich zum Start der Hauptbewerbe einen neuen Besucherrekord aufgestellt. 73.235 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen allein zur Day Session nach Melbourne Park – so viele wie noch nie an einem einzelnen Tag. Rechnet man die Night Session hinzu, lag die Gesamtzahl sogar jenseits der 100.000. Unterm Strich ein Auftakt nach Maß, der eindrucksvoll zeigt, welchen Stellenwert das Turnier inzwischen im australischen Sportsommer hat.

Organisation gerät an ihre Grenzen

Der bisherige Rekord stammte aus dem Jahr 2019, als am „Middle Saturday“ 68.883 Fans gezählt wurden. Damals profitierte das Turnier von optimaler Terminlage, starker heimischer Beteiligung und einem generell boomenden Tennisinteresse – ein Effekt, der sich nun offenbar noch verstärkt hat. Auch im Vergleich zu 2025 legten die Australian Open deutlich zu: Schon im Vorjahr war der Eröffnungstag stark besucht, das heurige Plus fällt jedoch nochmals markant aus. Turnierdirektor Craig Tiley sprach von einem „riesigen Start“ und zeigte sich begeistert über die Atmosphäre, zumal am Abend mit Aryna Sabalenka und Carlos Alcaraz gleich zwei Nummer-eins-Stars auf dem Programm standen.

Ganz ohne Schattenseiten verlief der Rekordtag allerdings nicht. In sozialen Medien berichteten Besucher von langen Wartezeiten, überfüllten Eingangsbereichen und mangelhafter Beschilderung. Einzelne Fans sollen aufgrund der Hitze sogar kollabiert sein. Hart aber herzlich: Der enorme Andrang brachte die Organisation offenkundig zeitweise an ihre Grenzen. Die Zahlen sind beeindruckend, keine Frage – doch der Auftakt zeigte auch, dass mit wachsendem Erfolg die Anforderungen an Sicherheit, Logistik und Fan-Erlebnis weiter steigen. Eine Herausforderung, denen sich die Australian Open mit Sicherheit stellen werden.