Australian Open: Roger Federer vs Steve Johnson im TV, Livestream und Liveticker

Roger Federer bestreitet sein Auftaktmatch bei den Australian Open 2020 am Montagmorgen gegen den US-Amerikaner Steve Johnson. Das Spiel gibt's live im TV auf Eurosport, via Livetream im Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.01.2020, 04:31 Uhr

© Getty Images Roger Federer

Roger Federer gab sich im Vorfeld der Australian Open als Tiefstapler. "Meine Erwartungen sind ziemlich niedrig", sagte Federer in der Pressekonferenz vor Turnierauftakt. Die Gründe sind klar: Federer bestritt sein letztes offizielles Match im November bei den ATP Finals in London; auf ein Auftaktturnier oder den ATP Cup - für den er erst zugesagt hatte, dann aber zurückzog - verzichtete der Maestro, der sich in den vergangenen beiden Jahren beim Hopman Cup seine Spielpraxis geholt hatte. Federer bestritt immerhin eine Reihe an Showkämpfen mit Alexander Zverev.

"Ich muss schauen, dass ich schnell ins Spiel komme", so Federer weiter. "Das Training lief gut. Ich hatte viel Zeit, mir das richtige Tempo zu geben und die richtigen Dinge zu tun. Ich hoffe, es ist genug." Der Weg zu einem möglichen Sieg sei "super lang", so der Mann, der in den vergangenen drei Jahren über eine Matchbilanz von 17 Siegen bei nur 1 Niederlage zurückblickt - 2017 triumphierte Federer nach seinem Comeback im Finale gegen Rafael Nadal, 2018 gegen Marin Cilic - 2019 war dann im Achtelfinale gegen Stefanos Tsitsipas Schluss. "Ich muss diesmal ein Match nach dem anderen nehmen."

Federer im direkten Vergleich gegen Johnson vorne

Der Unterschied zu Erstrundengegner Steve Johnson (ATP-Nr. 75) könnte also nicht größer sein. Der 30-Jährige aus den USA kann bei weitem nicht auf die Erfolge eines Roger Federer zurückblicken, dafür war Johnson bereits bei zwei Challenger-Turnieren in Australien am Start - einmal ging's ins Viertelfinale, einmal war der Turniersieg drin. "Es ist die tricky Situation, dass ich gegen jemanden spiele, der diese Woche schon viel gespielt hat", weiß auch Federer. "Er ist bereit. Er ist match-fit, ich bin das nicht."

Das Spiel des Steve Johnson lobte Federer ebenso. "Er ist ein Guter. Ich denke, mit seinem Old-School-Spiel - starke Vorhand, Rückhand-Slice, guter Aufschlag - wird es für mich hoffentlich ein gutes Match.

Im direkten Vergleich mit Johnson führt Federer mit 2:0; 2016 siegte er in Wimbledon in drei Durchgängen, 2017 in Indian Wells in zwei Tiebreaks.

Wo kommt Federer gegen Johnson?

Das Match zwischen Federer und Johnson ist als drittes Match in der Rod Laver Arena angesetzt, nach den Spielen von Naomi Osaka und Serena Williams. Eurosport überträgt im TV und im Stream via Eurosport Player - bei uns seid ihr im Liveticker dabei!