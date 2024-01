Australian Open: Schafft Jannik Sinner morgen die Meisterprüfung?

Jannik Sinner hat bei den Australian Open 2024 noch keinen Satz verloren. In das Halbfinale gegen Novak Djokovic (ab 04:30 Uhr live bei Eurosport und in unserem Liveticker) geht der Südtiroler dennoch als Außenseiter.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.01.2024, 15:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Kann Jannik Sinner auch morgen in Melbourne jubeln?

Als Tourismusverband darf man natürlich ab und zu ein wenig über das Ziel hinausschießen. Die Schneelage vor Ort ist selten durchgehend so gut, wie im Reiseprospekt ausgewiesen, aber gut: Skifahren ist wie Tennis ein Outdoor-Sport, da kann man nie genau vorhersagen was passiert. Und so hat also der Südtiroler Tourismusverband nach dem 3:6, 4:6 und 6:7 (4) von Jannik Sinner im vergangenen Sommer im Halbfinale von Wimbledon gegen Novak Djokovic in den sozialen Medien sinngemäß vermerkt, dass Sinner nur ganz knapp an der großen Sensation vorbei geschrammt sei.

Gemach, gemach. Zum damaligen Zeitpunkt hatte Sinner gegen Djokovic noch nie gewonnen, im Jahr zuvor in Wimbledon trotz einer 2:0-Satzführung noch verloren. Interessanterweise hatte man bei jenem Match ja nie den Eindruck, dass Novak Djokovic es verlieren könnte. Das hat sich bei den Treffen mit Jannik Sinner mittlerweile geändert.

Sinner bei den ATP Finals sehr fair

Den ersten Erfolg des Italieners gab es in der Gruppenphase der ATP Finals in Turin im vergangenen November. Danach hätte Sinner mit einer kurzen, improvisierten Schwächephase gegen Holger Rune für das Aus des serbischen Titelverteidigers sorgen können. Fairer Sportsmann, der er ist, hat Jannik Sinner das nicht gemacht. Wofür ihn Djokovic im Endspiel dann gnadenlos abgestraft hat.

Der Eindruck nach diesem 6:3 und 6:3 im Finale von Turin war dann ja: Wenn Novak Djokovic etwas richtig wichtig ist, dann holt er sich das auch (Ausnahmen: Wimbledon 2023 gegen Carlos Alcaraz, Olympia 2021 gegen Alexander Zverev). Aber diesen Idee hat Jannik Sinner in Málaga ins Reich der Fabel verwiesen. Denn da schlug er Djokovic im Halbfinale in drei engen Sätzen im Einzel (wichtig!) und an der Seite von Lorenzo Sonego dann auch noch im Doppel (damals wichtig - jetzt nicht so sehr).

Djokovic ab dem Halbfinale unbesiegt

Und jetzt steht also die Meisterprüfung an im ersten Halbfinale der Australian Open 2024 (ab 04:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker). Zehn Mal hat Novak Djokovic die Vorschlussrunde in Melbourne erreicht. Und danach kein einziges Match verloren. Kann Jannik Sinner diese unglaubliche Serie brechen? Möglicherweise auch mit Unterstützung der äußeren Umstände? Gegen Taylor Fritz hat Djokovic in den ersten beiden Sätzen durch das warme Wetter angreifbar gewirkt. Nur um dann umso beherzter zuzuschlagen.

Jannik Sinner dagegen ist im Turnier noch ohne Satzverlust. Gegen Karen Khachanov wie auch gegen Andrey Rublev gab es zwar enge Situationen. Sinner wusste diese aber zu meistern. Zum wahren Meister kann er an morgigen Freitag aufsteigen.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne