Australian Open: Simona Halep sagt Start verletzungsbedingt ab

Simona Halep wird die Australian Open 2025 verletzungsbedingt verpassen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.12.2024, 16:07 Uhr

© Getty Images Simona Halep fehlt in Australien

Für Simona Halep verläuft das Comeback nach ihrer Dopingsperre alles andere als nach Wunsch. Am Donnerstag musste die 33-Jährige, die erst im März 2024 auf die Tour zurückgekehrt war, ihren Start in die neue Saison verschieben. Wie die Rumänin bekanntgab, wird sie das WTA-250-Turnier in Auckland sowie die Australian Open verletzungsbedingt verpassen.

“Nachdem ich in Abu Dhabi gespielt habe, habe ich leider erneut Schmerzen in meinem Knie und in der Schulter verspürt”, schrieb Halep, die zuletzt bei der World Tennis League in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate an den Start gegangen war, auf Instagram. Daher habe sie sich zur Absage der beiden Events entschieden.

Halep, die bei den Australian Open 2018 im Finale stand, hätte in Melbourne dank einer Wildcard in der Qualifikation starten können. Aufgrund ihrer langen Sperre liegt die ehemalige Weltranglistenerste im Ranking mittlerweile nur mehr Position 877.

Ihr erstes Turnier im neuen Jahr will die Wimbledon-Siegerin von 2019 nun im heimischen Cluj-Napoca bestreiten. Das 250er-Event findet vom 3. bis 9. Februar statt.