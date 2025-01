Australian Open: Sinner, Alcaraz und Djokovic starten am Montag ins Turnier

Der Weltranglistenerste aus Italien spielt in der Day Session, der Spanier und der Serbe kommen in der Night Session zum Zug.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.01.2025, 09:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner wird am Montag gegen Nicolas Jarry ins Turnier starten

Während Alexander Zverev die Australian Open 2025 am Sonntag in der Nightsession beginnt, werden seine vermutlichen Hauptkonkurrenten um den Titel allesamt am Montag einsteigen. Titelverteidiger Jannik Sinner, der vierfache Major-Sieger Carlos Alcaraz und der zehnfache Australian Open-Rekord-Champion Novak Djokovic werden jeweils am zweiten Turniertag ins Geschehen eingreifen. Das Match des an Nummer 1 gesetzten Italieners ist in der Day Session (nicht vor 14 Uhr lokaler Zeit) angesetzt, Alcaraz und Djokovic treten zeitgleich in der Night Session (ab 19 Uhr lokaler Zeit) an.

Grundsätzlich werden am Montag einerseits die noch ausstehenden Matches der unteren Turnierhälfte (mit Zverev, Alcaraz und Djokovic) sowie ein Teil der Erstrundenduelle der oberen Turnierhälfte (mit Sinner) ausgetragen.

Djokovic und Alcaraz peilen Meilensteine an

Während der Weltranglistenerste aus Italien auf den unberechenbaren Chilenen Nicolas Jarry treffen wird, duelliert sich Novak Djokovic mit dem amerikanischen Youngster und Wildcard-Empfänger Nishesh Basavareddy. Der Serbe, der derzeit von Andy Murray trainiert wird, will in Melbourne seinen 25. Grand Slam-Titel und seinen 100. ATP-Turniersieg insgesamt holen.

Der an Nummer drei gesetzte Carlos Alcaraz bekommt es in seiner Auftaktpartie mit dem Kasachen Alexander Shevchenko zu tun. Der Spanier hat ebenfalls ein großes Ziel. Mit einem Sieg beim ersten Major des Jahres 2025 würde er der jüngste Spieler aller Zeiten werden, der den Karriere-Grand-Slam komplettiert.

Ebenfalls am Montag in Einsatz sein wird unter anderem der Australian Open-Finalist des Jahres 2023, Stefanos Tsitsipas. Er trifft auf die amerikanische NextGen-Hoffnung Alex Michelsen.

Das Einzel-Tableau der Herren