Eine neue Ära beginnt: Djokovic trainiert, Murray coacht

Es ist ein Bild worauf alle wochenlang gewartet haben. Novak Djokovicund Sir Andy Murrayteilen sich den Platz – Djokovic als Spieler, Murray als sein Coach.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 08.01.2025, 09:56 Uhr

© Getty Images Die Ära beginnt: Djokovic trainiert mit Coach Murray in Melbourne

Die diesjährigen Australian Open werfen schon im Vorfeld die verschiedensten Fragen auf. Wird Alcaraz der jüngste Spieler, der den Karriere-Grand-Slam vollendet? Oder ist nun doch endlich Zverevs Zeit gekommen, seinen ersten Grand Slam zu gewinnen? Und wie sieht es mit Jannik Sinner und der Titelverteidigung aus?

Eine Frage schwirrt zwischen den ganzen oberen Titelfragen laut mit: Wie werden sich Djokovic und Murray als Spieler und Coach verstehen? Angekommen in Melbourne durften die Fans bereits einen Hauch der neuen Partnerschaft erhaschen. Während Djokovic fleißig Schläge von der Grundlinie übte, stand Murray mit einem konzentrierten Blick hinter dem Serben und gab ihm die ersten Tipps. Und wer immer entschieden hat, dass sich der Schotte so hinstellen soll, hat marketingmäßig einen guten Job gemacht.

Djokovic will mit Murray 11. Australian Open-Titel gewinnen

Denn es ist in der Tat ein ungewöhnliches, aber faszinierendes Bild, wie die beiden ehemaligen Kontrahenten nun ihre Trainer und Schüler-Rollen einnehmen. In der Margaret Court Arena spielte der Serbe noch einen Trainingssatz gegen Alcaraz, den er 7:5 gewann. In der Nähe stand weiterhin Murray, der Djokovic Ratschläge gab.

Insgesamt standen sich Murray und Djokovic im Wettbewerb um Platz eins der Weltrangliste 36 als Gegner auf dem Platz – 25 Siege gingen an den Serben. Im August letzten Jahres beendete der schottische Ausnahmespieler seine großartige Karriere, im November verkündete der 46-fache Titelträger seine Zusammenarbeit mit Djokovic.