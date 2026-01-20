Australian Open: Sinner rauscht mit Aufgabesieg gegen Gaston in Runde 2

Im Eiltempo sicherte sich der Südtiroler Jannik Sinner in seiner Auftakt-Begegnung bei den Australian Open 2026 die ersten beiden Sätze gegen den Franzosen Hugo Gaston, der das Match direkt nach dem Satzball aufgeben musste.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 10:51 Uhr

© Getty Images Nach einer glatten 2:0-Satzführung profitierte Jannik Sinner (l.) von der Aufgabe von Hugo Gaston (r.)

Ein unterhaltsames Match erhofften sich die Zuschauer in der Rod Laver Arena zwischen dem Südtiroler Titelverteidiger Jannik Sinner und dem Franzosen Hugo Gaston, der mit seiner variablen Spielweise oft für Highlights auf dem Court sorgt.

Und anfangs ging die Rechnung des 25-jährigen Gaston noch ganz gut auf. Mit Stopp-Bällen und verschiedenen Tempowechseln konnte er das Geschehen noch einigermaßen offenhalten. Im weiteren Verlauf aber erhöhte der 24-jährige Sinner das Tempo in seinen Schlägen und übernahm immer mehr die Kontrolle über das Match. Mit vier in Folge gewonnener Spiele besiegelte der Weltranglisten-2. den Gewinn des ersten Durchgangs.

Mit unvermindertem Tempo dominierte Sinner die Partie weiter, während Gaston auf dem Platz immer wehrloser wirkte. Bei einem 0:5-Rückstand konnte Gaston zwar erstmals anschreiben, musste aber seinen Gegner bei dessen Aufschlag gewähren lassen und den 0:2-Satzrückstand hinnehmen. Direkt nach dem Satzball setze sich der Weltranglisten-93. auf die Spielerbank und vergrub seinen Kopf, ehe Sinner zu dem Franosen lief, der das Match beim Stand von 2:6, 1:6 nach 63 Minuten aufgeben musste.

In Runde 2 bekommt es der an Position 2 geführte Sinner entweder mit dem Kroaten Dino Prizmic oder dem australischen Wildcardspieler James Duckworth zu tun.

