Australian Open 2026: Krawietz/Pütz starten mit souveränem Sieg

Mit einem souveränen Zweisatz-Erfolg gegen die „Cousins“ Rinderknech/Vacherot sind Kevin Krawietz und Tim Pütz in den Doppel-Wettbewerb der Australian Open 2026 gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 10:02 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz (l.) und Tim Pütz (r.) haben die erste Hürde der Australian Open 2026 auf souveräne Art und Weise genommen.

In ihrer Auftaktpartie im Doppel-Wettbewerb der Australian Open sahen sich der Coburger Kevin Krawietz und Tim Pütz aus Frankfurt dem französisch/monegassischen Duo mit Arthur Rinderknech und Valentin Vacherot gegenüber, die eher in den Draws im Einzel zu finden sind.

Dabei startete das deutsche Davis-Cup-Doppel fast überfallmäßig, schnappte sich gleich das erste Aufschlagspiel ihrer Gegner und transportierte den Vorsprung zum Gewinn des ersten Durchgangs. Mehr Geduld hatten die ehemaligen ATP-Weltmeister im zweiten Durchgang aufzubringen, ehe sie beim Stand von 4:4 das entscheidende Break einfahren und im Anschluss das Match sicher ausservieren konnten.

In der zweiten Runde bekommen es die an Position 5 gesetzten Masters-Champions von Shanghai entweder mit den Brasilianern Orlando Luz und Rafael Matos, oder der niederländischen Paarung Jesper de Jong/Sem Verbeek zu tun.