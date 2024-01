Australian Open: So sind die Turnier-Favoriten in das Jahr 2024 gekommen

Bald ist es soweit, die Australian Open beginnen am 14.01.2024 in Melbourne. Die Tenniswelt wartet gespannt auf den Beginn des ersten Grand-Slam-Turnieres des Jahres. Doch wie bereiten sich die Favoriten der Tour auf das Turnier vor?

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 11.01.2024, 13:41 Uhr

© Getty Images

Novak Djokovic spielte Anfang des Jahres mit der serbischen Mannschaft beim United Cup mit und trainerte gestern in Melbourne mit Alexander Zverev. Die Nummer eins der Welt ist der Top-Favorit für den Titel der Australian Open und konnte sich bei diesem Grand-Slam schon 10-mal zum Gewinner küren.

Carlos Alacarz bereitet sich auf den ersten Grand-Slam der neuen Saison mit Exhibition-Matches vor. Der Spanier spielte am 10.01.24 ein Übungsmatch gegen De Minaur, welches er nach spannenden drei Sätzen und vor ausverkauftem Publikum im Rod Laver Stadion verlor. Die Nummer zwei der Welt wird bereits am Freitag gegen Casper Ruud ein weiteres Schaukampf-Match spielen.

Jannik Sinner schlägt mit Holger Rune, Dominic Thiem, Andy Murray und Stan Wawrinka bei dem Schaukampf-Turnier Kooyong Classics in Melbourne auf.

Und die WTA-Spielerinnen?

Die Nummer eins der Weltrangliste Iga Swiatek spielte zunächst bei dem United Cup mit und trainerte nun mit ihrem Coach Tomasz Wiktorowski auf den Plätzen der Australian Open. Die Polin konnte sich bereits vier Grand-Slam-Titel sichern, drei Titel bei den French-Open 2020, 2022 und 2023, sowie einen weiteren bei den US-Open 2022.

Die Titelverteidigerin des letzten Jahres Aryna Sabalenka spielte sich bei dem WTA 250 Turnier Brisbane International ins Finale, unterlag dort aber Jelena Rybakina, die aktuell im Viertelfinale der Adelaide International steht. Beide Spielerinnen begeneten sich letztes Jahr im Finale der Australian Open, in dem sich Sabalenka mit 4:6, 6:3 und 6:4 durchsetzten konnte. Die US-Open-Gewinnerin von 2023, Coco Gauff, startete die Saison ebenfalls mit einem Erfolg. Sie gewann am 07.01.2024 die ASB Classic, die in Neuseeland ausgetragen wurden.