Australian Open: Thiem spielt Mittwoch am frühen Morgen, Zverev in Night Session

Dominic Thiem und Dominik Koepfer spielen ihr Zweitrundenmatch am Mittwoch in den frühen Morgenstunden. Alexander Zverev darf indes in der Night Session ran.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.02.2021, 07:01 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Dominic Thiem startet am Mittwoch im dritten Match nach 1 Uhr MEZ seine Zweitrundenpartie gegen Dominik Koepfer in der Margaret Court Arena. Vor dem Weltranglisten-Dritten sind zwei Damenmatches angesetzt (Sabalenka vs Kasatkina, Kvitova vs Cirstea), 4 Uhr könnte also ein guter Zeitpunkt für euch sein, um den Wecker zu stellen.

Alexander Zverev darf hingegen in der Night Session in der Rod Laver Arena antreten. Den Auftakt hier geben ab 9 Uhr MEZ Naomi Osaka und Caroline Garcia, danach spielt Zverev gegen Maxime Cressy.

