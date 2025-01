Australian Open: Trotz sicheren Sieges - Alcaraz beklagt "Gefühlsverlust"

Carlos Alcaraz ist zwar durch einen 6:2, 6:4, 6:7(3), 6:2-Erfolg über Nuno Borges relativ ungefährdet in das Achtelfinale bei den Australian Open 2025 eingezogen - sehr zufrieden war der Spanier allerdings nicht mit seinem Auftritt.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 17.01.2025, 19:39 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz war mit seinem Drittrundenauftritt nicht ganz zufrieden

Die Mühen, die er mit seinem portugiesischen Gegner vor allem im dritten Satz hatte, erklärte sich der Weltranglistendritte folgendermaßen: "Es war mehr als ein geistiger Aussetzer, es war ein Gefühlsverlust. Ich konnte das Gefühl einfach nicht wiederfinden, das ich im ersten Satz noch hatte."

Die Probleme hätten schon im zweiten Satz begonnen. "Ich bemerkte, dass mein Gefühl nachließ, vor allem beim Return. Ich hatte Mühe, den Ball ins Spiel zu bringen und beim Return konnte ich keine guten Punkte aneinanderreihen. Ich habe den Satz am Ende mit 6:4 gewonnen, aber ehrlich gesagt war es ziemlich hart. Im dritten Satz war es ähnlich, weil sich mein Gefühl nicht verbessert hat. Ich habe versucht, zu kämpfen, um es zurückzubekommen, aber er verdient auch Anerkennung dafür, dass er den dritten Satz gewonnen hat.“ Für Alcaraz war es der erste Satzverlust im Turnierverlauf.

Grund zur Hoffnung aus Sicht des Spaniers gab jedoch der vierte und abschließende Satz der Matches: „Nachdem ich den dritten Satz verloren hatte, habe ich mich neu gefasst. Ich wusste, ich musste mein Niveau steigern, weniger Fehler machen und vielleicht etwas langsamer machen, ein bisschen sicherer spielen, damit die Ballwechsel länger werden“, so Alcaraz. „Das Ziel war, mein Selbstvertrauen zurückzugewinnen und zu meinem eigenen Stil zurückzufinden, aggressiv zu sein. Und das habe ich im vierten Satz getan.“

Am Sonntag wird die Nummer 3 der Setzliste im Achtelfinale auf Jack Draper treffen. Der Brite ist der Marathonmann des bisherigen Turniers und musste in jedem seiner bisherigen Matches über die volle Distanz. Nach zwei Fünfsatzerfolgen in den ersten beiden Runden, bezwang er zuletzt Lokalmatador Aleksandar Vukic in einem hochspannendem Spiel nach 3:58 Stunden mit 6:4, 2:6, 5:7, 7:6 (5) und 7:6 (8).

