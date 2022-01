Australian Open: Yannick Hanfmann schafft Überraschungssieg gegen Kokkinakis - nun gegen Rafael Nadal

Yannick Hanfmann (ATP-Nr. 126) hat einen doch eher unerhofften Auftaktsieg gefeiert. (Hier im Re-Live zum Nachlesen.) Auch Oscar Otte ist weiter.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.01.2022, 11:17 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann

Hanfmann setzte sich äußerst souverän durch gegen den Lokalmatadoren - 6:2, 6:3, 6:2 hieß es am Ende gegen den Weltranglisten-103.

Der hatte in der vergangenen Woche seinen Premierentitel auf der Tour in Adelaide gefeiert und war mit entsprechend hohen Erwartungen angereist.

Hanfmann aber bestimmte das Spiel von Beginn an, während Kokkinakis auch stets den einen Schritt zu spät oder ungut am Ball zu stehen schien.

Der 30-jährige Hanfmann hatte sich in Melbourne erst durch die Qualifikation spielen müssen. Nun, in Runde 2, wartet ein Spitzenspiel gegen Rafael Nadal.

Die beiden hatten 2019 bei den French Open bereits gegeneinandergespielt, hier siegte Nadal mit 6:2, 6:1, 6:3. In Melbourne könnte Hanfmann mit seinem starken Aufschlag und dem recht flachen, zügigen Spiel, etwas mehr Chancen haben.

Auch Oscar Otte ist weiter

Auch Oscar Otte steht in der zweiten Runde. Otte, bei den letztjährigen US Open sensationell im Achtelfinale, schlug Tseng Chun Hsin mit 6:4, 6:3, 6:2 und trifft nun auf den an 25 gesetzten Lorenzo Sonego. Gegen den Italiener hatte er bei seinem Lauf in New York in der ersten Runde in vier umkämpften Sätzen gewonnen.

Zuvor war bereits Dominik Koepfer in Runde 2 eingezogen, wenngleich er im Anschluss über Armprobleme berichtete.

Ausgeschieden ist Peter Gojowczyk nach einem 3:6, 3:6, 3:6 gegen Benjamin Bonzi.

