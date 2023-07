tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

Bärenstark – Alexander Zverev im Eiltempo ins Finale von Hamburg

Der Traum vom Titel zu Hause lebt weiter und ist für Alexander Zverev nun zum Greifen nah: Der Deutsche steht nach einer sehr starken Leistung gegen den jungen Franzosen Arthur Fils im Finale am Hamburger Rothenbaum.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2023, 19:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Alexander Zverev legte in seinem dritten Halbfinale am Hamburger Rothenbaum los wie die Feuerwehr und holte sich sofort gegen den Franzosen Arthur Fils ein Break zum Auftakt. Doch der eigene Aufschlag wackelte anfangs noch etwas. Bei eigenem Service begann der Deutsche mit einem Doppelfehler und wenn der Ball im Spiel war, zeigte Fils deutlich, dass er mit dem Tempo von Zverev kein Problem hat. Im Gegenteil: Oft gelang es Fils sogar bei Grundlinienduellen, das Tempo zu bestimmen. Besonders mit seinem Zug in der Vorhand. Doch Zverev blieb hellwach, bestätigte das Break, wehrte zwei Breakbälle ab und ging mit 2:0 in Führung.

Starker Aufschlag – Starker Zverev

Und man konnte praktisch spüren, wie das Selbstbewusstsein des jungen Franzosen mit jedem Ballwechsel weniger wurde. Dementsprechend marschierte Zverev souverän durch den ersten Satz und konnte diesen mit 6:2 für sich entscheiden. Standesgemäß mit einem Ass beendete er Durchgang eins.

Und Satz zwei startete so wie der erste Durchgang. Mit einem Spielgewinn für Alexander Zverev – einem Break.

Im Endspiel gegen Laslo Djere

Es blieb dabei: Der 19-jährige Franzose konnte zeigen, warum er in seiner Heimat als hoffnungsvolle Option für die Zukunft gilt, gerade am Ende des Matches. Aber das Gesamtpaket Alexander Zverev war in diesem Halbfinale doch noch eine Nummer zu groß für ihn.

Am Ende hieß es aber 6:2, 6:4 für den Olympiasieger von Tokio.

Im Finale trifft der Deutsche in seiner Heimatstadt auf Laslo Djere, der sich im zweiten Halbfinale mit 6:3 und 6:2 gegen Zhizhen Zhang in nicht einmal einer Stunde Spielzeit durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg