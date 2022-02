Barbara Rittner mit Entwicklung der Porsche Teams sehr zufrieden

Im Porsche Talent Team und Porsche Junior Team fördert der Sportwagenhersteller zusammen mit dem Deutschen Tennis Bund (DTB) die besten Nachwuchsspielerinnen Deutschlands. Für die Saison 2022 wurden die Teams jetzt neu aufgestellt.

zuletzt bearbeitet: 03.02.2022, 13:33 Uhr

© Porsche Porsche födert den deutschen Tennissport seit vielen Jahren

Was für ein Saisonabschluss für Nastasja Schunk und Jule Niemeier. Im November 2021 gaben die Spielerinnen vom Porsche Talent Team in Prag ihr Debüt im Billie Jean King Cup. In der Finalrunde des wichtigsten Mannschaftswettbewerbs im Damentennis standen sie erstmals im Porsche Team Deutschland, zusammen mit Weltklassespielerinnen wie Angelique Kerber und Andrea Petkovic. Gegen die Schweiz kamen sie im Doppel auch zu ihrem ersten Einsatz.

Für Nastasja Schunk war es nicht der einzige Höhepunkt des Jahres: Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon erreichte sie mit guten Leistungen das Juniorinnen-Finale. Stark auch ihr Auftritt beim Porsche Tennis Grand Prix: In der Porsche-Arena stand sie erstmals in der Hauptrunde eines WTA-Turniers und lieferte der Top-10-Spielerin Belinda Bencic einen harten Kampf.

Drei Neue im Porsche Talent Team

Neben Nastasja Schunk (18) und Jule Niemeier (22) gehören Alexandra Vecic (20) und Eva Lys (20) weiterhin zum Porsche Talent Team. Alexandra Vecic erreichte 2020 das Juniorinnen-Halbfinale der Australian Open, Eva Lys wurde 2021 Deutsche Meisterin. Neu im Porsche Talent Team, mit dem der Automobilhersteller bereits 2012 seine erfolgreiche Talentförderung aus dem Motorsport ins Tennis übertragen hat, sind in dieser Saison Noma Noha Akugue (18), die Deutsche Meisterin von 2020, sowie Mara Guth (18) und Julia Middendorf (19). Diese drei Spielerinnen sind aus dem Porsche Junior Team aufgerückt und sollen nun ebenfalls von einer Unterstützung profitieren, die vor allem darauf zielt, das Umfeld der Spielerinnen durch den Ausbau der individuellen Betreuung im Training und bei Turnieren professioneller zu gestalten.

© Porsche Porsche Talent Team: Julia Middendorf, Jule Niemeier, Eva Lys, Noma Noha Akugue, Nastasja Schunk, Mara Guth, Alexandra Vecic

Neben dem Porsche Talent Team mit der Zielsetzung, die jungen Spielerinnen beim schwierigen Einstieg in die Profi-Tour zu unterstützen, gibt es als zweite Säule das Porsche Junior Team. Damit ermöglichen Porsche und der Deutsche Tennis Bund den Talenten unter 18 Jahren bessere Trainingsbedingungen und eine intensivere Betreuung. In den Genuss dieser Förderung kamen bisher schon Joelle Steur (17), Tea Lukic (17), Ella Seidel (16) und Carolina Kuhl (16), kürzlich erst Viertelfinalistin im Juniorinnen-Wettbewerb der Australian Open. Für die Saison 2022 neu ins Porsche Junior Team aufgenommen wurden Marie Vogt (17), Josy Daems (15) und Julia Stusek, mit erst 13 Jahren die Jüngste im Team.

© Porsche Porsche Junior Team: Carolina Kuhl, Tea Lukic , Julia Stusek, Ella Seidel, Marie Vogt, Joelle Steur, Josy Daems

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, nicht nur das Porsche Team Deutschland im Billie Jean King Cup zu unterstützen“, sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. „Wir wollen auch hoffnungsvolle Talente in ihrer Entwicklung fördern und junge Spielerinnen auf ihrem Weg an die Spitze begleiten. Das Porsche Talent Team und das Porsche Junior Team liegen uns deshalb sehr am Herzen.“

Welche Talente in den Teams gefördert werden, entscheidet Barbara Rittner, Chef-Bundestrainerin des DTB, in Absprache mit dem Trainerstab. „Alle nominierten Spielerinnen haben uns 2021 vor allem durch ihre gezeigten Leistungen und ihre Zielstrebigkeit überzeugt“, sagt sie. „Dazu haben sie eine sehr professionelle Einstellung und sind bereit, sich voll auf ihre Profikarriere als Tennisspielerin zu konzentrieren.“