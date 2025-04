Barcelona Open: Karen Khachanov sichert sich erstes Halbfinal-Ticket

Karen Khachanov hat beim ATP-500-Turnier in Barcelona als erster Spieler das Halbfinale erreicht. Der Russe setzte sich in einem umkämpften Match mit 6:4, 7:5 gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina durch und zeigte dabei vor allem in den entscheidenden Momenten große Nervenstärke.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 18.04.2025, 15:13 Uhr

© Getty Images Karen Khachanov sichert sich erstes Halbfinal-Ticket in Barcelona

Starker Auftakt mit entscheidendem Rebreak

Der erste Satz entwickelte sich früh zu einem engen Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Khachanov nutzte schließlich seinen fünften Breakball zum 3:2 und verschaffte sich damit zunächst einen kleinen Vorteil. Zwar gelang Davidovich Fokina das Rebreak zum 4:4, doch Khachanov schlug direkt zurück und holte sich das 5:4. Im Anschluss bewies der Russe beim eigenen Aufschlag Nervenstärke und wehrte noch einmal eine Breakchance ab, ehe er den Satz souverän ausservierte.

Spannende Wendungen im zweiten Satz

Auch im zweiten Durchgang ließ das Match nicht an Spannung nach. Khachanov startete mit einem frühen Break, doch der Spanier glich umgehend aus. Als Davidovich Fokina beim Stand von 4:2 die Kontrolle zu übernehmen schien, kippte die Partie erneut. Statt den Satz beim Stand von 5:3 zuzumachen, verlor der Lokalmatador jedoch völlig den Faden. Er vergab einen Satzball bei eigenem Aufschlag und kassierte das Break zum 5:4. Khachanov witterte seine Chance.

Khachanov bleibt cool in der Crunch-Time

Mit beeindruckender Ruhe kämpfte sich Khachanov zurück ins Geschehen. Beim Stand von 5:4 brachte er seinen Aufschlag souverän durch. Danach nutzte er die Unsicherheiten bei Davidovich Fokina konsequent aus und sicherte sich das entscheidende Break zum 6:5. Den ersten von drei Matchbällen verwandelte der Russe schließlich eiskalt.

Halbfinale als Belohnung für Geduld und Konstanz

Mit seinem Erfolg steht Khachanov zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale des Sandplatzturniers in Barcelona – ein Meilenstein auf dem Weg zurück zur Weltspitze. Der 28-Jährige zeigte sich spielerisch stabil, taktisch klug und körperlich fit. Besonders bemerkenswert war seine mentale Stärke, mit der er mehrfach Rückstände drehte.

