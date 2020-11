Bayern verbietet Indoor-Tennis, nachdem ein Fitnessstudio klagte

Die Landesregierung in Bayern hat den gesamten Indoor-Sport zum Schutz vor der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie verboten. Davon betroffen sind auch Indoor-Tennisplätze. Vorangegangen war eine Klage eines Betreibers von Fitnessstudios.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2020, 19:03 Uhr

"Die Staatsregierung zieht damit eine Entscheidung vor, die Bayern bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag ohnehin vorgeschlagen hätte", sagte Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek am Donnerstag. Nur noch Schul- und Profisport bleibt in Hallen weiterhin erlaubt.

Zunächst wäre der Tennissport allerdings noch erlaubt gewesen. Fitnessstudios mussten schon zuvor schließen, was ein Betreiber mit einem Eilantrag beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) einklagte. Er sah sich benachteiligt, da andere Sportstätten für Individualsport noch geöffnet waren. Daraufhin hob der BayVGH die Regelung auf, und das Bundesland sah sich zu drastischeren Maßnahmen gezwungen. Seit Freitag gilt die Zwangschließung für den gesamten November.

"Die Staatsregierung respektiert selbstverständlich den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs und seine Begründung. Der Infektionsschutz und die Gesundheit unserer Bürger haben absoluten Vorrang", sagte Holetschek. Ob dies bedeutet, dass die übrigen Bundesländer in der kommenden Woche in dem Punkt nachziehen, ist offen. Tennis an der freien Luft ist für das Einzel unter Einhalten des Mindestabstandes weiterhin erlaubt.

In Österreich ist der Indoor-Sport abgesehen vom Profisport schon seit längerem verboten.