Yonex - Ein wachsender Riese

Der Sportartikelhersteller Yonex erfeut sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 31.03.2024, 18:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Am Sportartikelhersteller Yonex gibt es im Badminton kein Vorbeikommen.

Als Firmengründer Minoru Yoneyama 1946 die Marke Yonex gründete, war Tennis noch kein Thema im Unternehmen. Die Herstellung von Ringwaden für die Fischerei war die Haupttätigkeit der ersten Jahre. Erst Anfang der 60er Jahre wurde es im Firmensitz in Tokio dann so richtig sportlich.

Mit dem ersten produzierten Badmintonschläger setzte das Unternehmen einen wichtigen Eckpfeiler für die Zukunft und den heutigen Erfolg der Marke Yonex. Seit vielen Jahrzehnten ist Yonex der bestimmende Marktführer in der Sportart mit dem Federball. Weltweit gehören dem japanischen Unternehmen 80 Prozent des weltweiten Anteils an verkauften Sportartikeln im Badminton. Wer Badminton spielt, der kommt an Yonex nicht vorbei.

Dies unterstreichen auch die kürzlich in Mülheim an der Ruhr ausgetragenen „Yonex German Open“, bei dem sich die Weltelite des Sports präsentierte. Der Schriftzug mit den fünf Buchstaben war allgegenwärtig.

Yonex produziert seine Artikel selbst

Doch auch im Tennis geht der Weg zunehmend nach oben. Viele Spieler machten die Marke bei den Fans in den letzten Jahren weiter bekannt. Darunter Naomi Osaka, die auf ein Racket von Yonex setzt, oder Stan Wawrinka, der sogar komplett von Yonex eingekleidet wird.

Auch zuvor gab es u.a. mit Martina Navratilova, Angelique Kerber, Martina Hingis und Lleyton Hewitt Akteure, die große Erfolge mit Yonex feierten und die Spitze der Weltrangliste anführten. Dazu gehören auch Marcelo Rios, Monica Seles und Ana Invanovic, die mit dem Know-How von Yonex die Weltrangliste anführten und große Erfolge auf der Tour feiern konnten.

Grund für den Erfolg sind nicht nur die modernen Schnitte und facettenreichen Farben im Sortiment. Die Marke Yonex steht auch für eigene Qualität der selbstproduzierten Produkte. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern werdeb sämtliche Artikel in eigenen Produktionsstätten hergestellt. Vom Racket, über den Schuh bis zum Tennisball kommt alles aus eigener Hand. Das Unternehmen hat dafür in den letzten Jahrzehnten nach und nach Fabriken erworben und so auch die eigene Unabhängigkeit forciert.

Yonex sieht im europäischen Tennismarkt noch viel Potenzial. Ein bis heute familiengeführtes Unternehmen, das bereits jetzt zu den großen Sportartikelherstellern im globalen Markt gehört, aber weiterwachsen will.