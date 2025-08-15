Stets im besten Licht! Tennis-Fotograf Jürgen Hasenkopf feiert 75. Geburtstag

Seit 50 Jahren sorgt er für bleibende Eindrücke von den großen Turnieren des Tennissports: Tennisfotograf Jürgen Hasenkopf feierte am 14. August seinen 75. Geburtstag.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 18:48 Uhr

© Juergen Hasenkopf Jürgen Hasenkopf ist seit vielen Jahrzehnten auf der Tour unterwegs.

Nicht nur als Fotograf ist Jürgen Hasenkopf in der Tennisszene geschätzt, auch die zwischenmenschlichen Qualitäten des Urgesteins auf der Tour werden von Wegbegleitern oft hervorgehoben. Hasenkopf, der viele Jahre in Australien verbrachte und dort auch seine Laufbahn als „Knipser“ der Tennisstars startete, hat die Karrieren vieler Legenden begleitet.

Ob Steffi Graf und Boris Becker, Andre Agassi oder Pete Sampras bis hin zu den Big3. Anteil am Monument dieser Lichtgestalten ihres Sports hat auch Jürgen Hasenkopf mit seinen Bildern von den großen und auch kleineren Bühnen des Sports. Viele Geschichten zu erzählen hat er auch.

Jürgen Hasenkopf seit vielen Jahrzehnten dabei

Dass 75 Jahre nur eine Zahl sind, das lebt niemand so sehr vor, wie der Weltenbummler. Bis heute ist Jürgen Hasenkopf in der ganzen Welt unterwegs, um die Stars und kommenden großen Namen von heute vor der Linse festzuhalten. Um besondere Momente des Spiels ewig werden zu lassen.

Dass sich der Sport verändert hat und sich damit auch die Kunst des Fotografierens neuen Herausforderungen stellen muss, das gehört für Hasenkopf zum Handwerk. Bunter, schriller, dynamischer sind seine Bilder auch mit der Veränderung der Tennismode, die laut Aussage Hasenkopfs manchmal doch Kopfzerbrechen bereiten kann.

Doch bremsen lässt sich Jürgen Hasenkopf keineswegs. Man mag ihm fast selbstsicher zurufen: auf die nächsten 75, lieber Jürgen!